善謀善為　向“新”而行

（來源：新華社） 中評社北京4月26日電／據人民日報報導，各展其長，同向發力。讓“看得見的手”握好“看不見的手”，就能既發揮政府集中力量、統籌協調的作用，又運用市場化方式盤活資源、激發活力，形成發展新質生產力的強大合力。



習近平總書記強調：“要牢牢把握高質量發展這個首要任務，因地制宜發展新質生產力。”面對新一輪科技革命和產業變革，著眼培育發展新質生產力的新動能，既要增強緊迫感、搶抓機遇、奮力創新，更要講究方法論，堅持一切從實際出發。



向“新”而行，先立後破。從產業視角看，我國擁有全球最完整、規模最大的工業體系，新舊產業之間、上下游產業之間相互交織、鑲嵌，形成了產業鏈供應鏈的互補優勢和強大韌性。發展新質生產力並不是“喜新厭舊”甚至是“追新棄舊”，而是要在新舊動能的互補和轉換中推動高質量發展。堅持先立後破，就要基於我國龐大的產業優勢，支持傳統產業轉型升級，同時完成新興產業和未來產業的新動能打造，以“舊”產業的活力再造與“新”產業的潛能迸發，共同加速創新能量的釋放。



因地制宜，統籌兼顧。我國幅員遼闊、人口眾多，各地的資源禀賦、產業基礎、人才結構和發展狀況不盡相同，不能簡單套用單一發展模式，削足適履地盲目追“新”。合理配置創新資源，用好比較優勢，需要在加強頂層設計上下功夫，形成各地多元化探索、差異化發展而又優勢互補、協同共進的良好局面。科教創新資源富集的地方，不妨以基礎研發和核心技術支撐的新興產業、未來產業為發展重點，進一步提升“從0到1”的創新能力；傳統產業密集的地方，更應聚焦高新技術同傳統製造業的結合，用新技術改造提升傳統產業，積極促進產業高端化、智能化、綠色化。



各展其長，同向發力。以科技創新不斷催生新產業、新模式、新動能，需要實現有為政府和有效市場的有機結合。上海浦東新區綜合改革試點方案值得借鑒：建立負面清單制度，涉及國家安全、民生保障、社會穩定等關鍵領域的創新，由政府重點把關；負面清單之外的科技創新、市場創新和商業模式創新活動，需給予市場充分自由，政府在政策、資本、人才等多方面給予支持。讓“看得見的手”握好“看不見的手”，就能既發揮政府集中力量、統籌協調的作用，又運用市場化方式盤活資源、激發活力，形成發展新質生產力的強大合力。



堅持統籌發展和安全。安全是發展的前提，發展是安全的保障。當今世界進入新的動蕩變革期，產業鏈供應鏈不穩定性、不確定性增加，唯有堅持發展和安全並重，才能在穩固基本盤基礎上發展新質生產力。同時，進一步提升維護安全能力，很大程度上要靠發展新質生產力來實現。比如，衹有大力推進科技創新，解決關鍵領域核心技術“卡脖子”問題，才能實現產業鏈供應鏈的安全可控；衹有深入推進能源革命，促進經濟社會發展全面綠色轉型，才能實現我國能源的深度脫碳和本質安全。



善弈者謀勢，善謀者致遠。著眼未來，把握發展規律、把握工作節奏、把握政策尺度，用科學的方式方法推進科技創新，就能積極培育和發展新質生產力，推進高質量發展，為中國式現代化構築堅實物質技術基礎。



（作者為清華大學五道口金融學院副院長）