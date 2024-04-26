吳思瑤：賴清德“國情報告”要依法且合憲

民進黨團幹事長吳思瑤接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月26日電（記者 黃筱筠）對於在野黨可能提議延會到7月，先邀請賴清德到“立法院”“國情報告”，再邀準“閣揆”卓榮泰來施政報告。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，這會期的“立法院”延會可能性相當大，很多關鍵議案都要進一步協商，延會後續議程安排，也因應520後新舊政府交接，新的“內閣”團隊依往例會再次進行施政報告，現在又增加一項在野黨要求的“國情報告”。



至於賴清德進行“國情報告”先，還是“內閣”施政報告先，吳思瑤說，時程如何安排，都樂意透過朝野協商議定。但延會選項可能性非常高，民進黨過去作為“國會”多數，我們延會或是加開臨時會都是“國會”日常，我們認真問政、專業審查來回應民意。



吳思瑤提及，賴清德已經清楚宣示，選舉期間也預先向社會報告，他並不抗拒到“立院”“國情報告”，甚至欣然接受，也樂於向“國會”報告。“國會”是台灣最高民意機構，一切作為都要依法行事且合乎“憲法”規範，合憲範圍中讓賴清德到“國會”報告是最基本前提。



她表示，但在野黨是否要對合憲擴大解釋，希望在野黨依據“憲法”精神要自制，賴清德向“國會”報告是對於民意負責的善意，在野黨不應當進一步作為作秀表演場域，後續規範還是以各黨團協商決定，目前非常正面收到賴清德回應，後續就照“憲法”機制往前安排。

