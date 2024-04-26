【
大
中
小
】 【
打 印
】
美媒：美國一星期內兩名海軍陸戰隊員身亡
http://www.CRNTT.com
2024-04-26 14:45:14
中評社北京4月26日電／據海外網報導，據福克斯新聞網4月24日報導，美國海軍陸戰隊證實，當地時間23日晚，一名海軍陸戰隊員在加利福尼亞州彭德爾頓基地身亡。
美國海軍陸戰隊在一份新聞稿中表示，這起事件發生在基地的一次“例行軍事行動”期間。這名海軍陸戰隊員的具體死因和身份尚未透露，事件目前正在調查中。
美媒注意到，就在不到一星期前的4月18日，北卡羅來納州勒瓊營一名海軍陸戰隊員在訓練中身亡。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
網評：暴力清場拘大學生 “漂亮國”醜陋雙標
(2024-04-26 14:44:45)
網評：“美盟”的美夢
(2024-04-26 14:44:34)
韓美舉行聯合空中演習
(2024-04-26 11:55:33)
美公布智能空戰項目新進展
(2024-04-26 11:54:09)
美國遠程陸軍戰術導彈系統秘密運抵烏克蘭
(2024-04-26 11:42:54)
美國F-35項目成本屢屢攀升
(2024-04-26 11:38:38)
美學者：美越偏好“台獨”台受武力威脅越大
(2024-04-26 01:43:33)
賴拋兩岸執政黨對話 翁曉玲：美國指示？
(2024-04-26 01:00:25)
美國強買強賣 TikTok勢掀訴訟戰
(2024-04-25 11:29:40)
華府打壓TikTok時間線
(2024-04-25 11:29:31)