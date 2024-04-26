美媒：美國一星期內兩名海軍陸戰隊員身亡

中評社北京4月26日電／據海外網報導，據福克斯新聞網4月24日報導，美國海軍陸戰隊證實，當地時間23日晚，一名海軍陸戰隊員在加利福尼亞州彭德爾頓基地身亡。



美國海軍陸戰隊在一份新聞稿中表示，這起事件發生在基地的一次“例行軍事行動”期間。這名海軍陸戰隊員的具體死因和身份尚未透露，事件目前正在調查中。



美媒注意到，就在不到一星期前的4月18日，北卡羅來納州勒瓊營一名海軍陸戰隊員在訓練中身亡。