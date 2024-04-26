藍委提修法　梁文傑：禁限制水域協商不適合

陸委會副主委梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月26日電（記者 鄭羿菲）214金門撞船事件後，大陸否認存在“禁止、限制水域”，海軍二級上將退役的中國國民黨“立委”陳永康26日召開公聽會，欲修法訂定金廈周邊禁限制水域，與大陸協商簽署協議。對此，陸委會副主委梁文傑認為，禁限制水域台灣已劃設30多年，要拿去與對方協商，還希望對方承認，這有點不適合。



陳永康對兩岸人民關係條例第29條草案修正重點，主要是釐清“海委會”與“國防部”有關公告禁限制水域相關權責，把台灣地區限制或禁止水域的公告，由現行的“國防部”改為“海委會”，而台北飛航情報區限制區域，維持由“國防部”報告。另外，金門、東碇、烏坵、馬祖、亮島、東引地區周邊水域的司法行政事項與大陸地區之協議，由陸委會會同“海委會”，委託海基會代表“中華民國”政府，與大陸海協會協商簽署協議。



中國國民黨“立委”陳永康26日召開“台灣地區與大陸地區人民關係條例第29條修正草案”及“國家安全”戰略法草案”立法公聽會，並邀請淡江大學戰略研究所教授黃介正、政治大學國際關係研究中心教授劉復國、台北大學法律學系專任教授王震宇、陸委會副主委梁文傑等人與會。



梁文傑表示，禁限制水域的相關公告，主要是由“行政院”各部會協調，到底要由“國防部”或“海委會”公布，意義上差別並不大。

