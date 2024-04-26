對無底線的“流量至上”堅決說“不”

（來源：新華社） 中評社北京4月26日電／據中國經濟網報導，新聞背景：



日前，中央網信辦在全國範圍內開展為期兩個月的“清朗·整治‘自媒體’無底線博流量”專項行動，重點整治“自媒體”無底線造熱點蹭熱點，製造以假亂真、虛實混雜的“信息陷阱”等突出問題，這一整治行動的成果受到社會期待。



自媒體管理要加強規範



近年來，自媒體行業快速發展，成為人們獲取信息的重要渠道，但正如此次專項行動指出的，很多問題也隨之開始出現。因此，對自媒體進行必要的規範和整治，是營造風清氣正網絡空間的必要之舉，也符合自媒體行業的健康發展所需。



應當看到，要求“發布含有虛構、演繹等內容的，必須明確加注虛構標簽”，防止以假亂真、虛實混雜，這何嘗不是對“自媒體”內容真實性的要求？中央網信辦明確提出，此次專項行動的目標是遏制“自媒體”擺拍造假風，“提升‘自媒體’發布信息可信度”。對此，有關人士不妨好好琢磨琢磨。



相關平台也應有所反思



在移動互聯網時代，平台已成為重要的信息傳播渠道之一。平台上有段子、有消息、有生意，大量內容生產者在為吸引用戶注意力展開激烈競爭。如果平台算法不能有效甄別內容，只是機械地根據受歡迎程度、反轉次數和趣味性等指標來推送，那麼虛假宣傳、惡意炒作等內容就可能大行其道，甚至損害消費者權益。



顯然，通過“毒流量”吸粉變現不是“自媒體”單方面行為就能如願的，平台的態度至關重要——流量推薦機制往哪裡指，追求流量的“自媒體”就會朝哪個方向發力。中央網信辦著重強調“加強重點平台和重點環節管理”，要求平台健全流量分配機制，提升高熱信息審核標準，阻斷無底線博流量信息傳播，這直指問題病灶。

