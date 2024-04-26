中評社北京4月26日電／網評：暴力清場拘大學生 “漂亮國”醜陋雙標



來源：大公網 作者：卓 銘



中東局勢越趨緊張，一直在後推波助瀾的美國也被戰火“波及”。過去一周，美國多間大學接連爆發示威，但面對學生們要求加沙停火、拯救人道災難等訴求，美國當局的做法不是尋求對話，更不是讓步，而是選擇武力清場，短短一個禮拜內已拘捕數百名學生。遙想2019年黑暴，美當局指責特區政府處理黑暴的景象歷歷在目，如今美國的所作所為，令世人再次見識了其可恥的雙標。美國的“雙標”不但體現在攻擊香港警方採取所謂的“不合理武力”，更暴露其嘴上說關注香港言論自由、自身卻公然打壓異見人士的虛偽，這就是美國這個“漂亮國”的醜陋真相。



其實自巴以爆發衝突以來，美國民間一直就有支持巴勒斯坦及要求政府停止軍援以色列的聲音，而隨著以色列的戰爭罪行越揭越多、伊朗加入戰局，反戰的聲音也越來越大，尤其是大學生們的示威活動，目前哈佛、麻省理工、史丹福、哥倫比亞大學等名校也相繼加入，參與者不只學生，也不乏學校的教職員。



然而，面對校園示威，美國政府完全沒有把言論或學術自由放在眼裡，甚至連安撫學生情緒或談判都沒有，在大部分示威活動開始後第二日，當地警方便極速展開執法行動，直接進入校園“拉人封艇”，拘捕數百人。更重要的是，警方也承認參與部分示威的學生表現平靜、沒有作出任何抵抗、僅以和平方式表達訴求，但即便如此，有美國議員依舊將之視為“騷亂”，更不問分由打上“反猶”、種族歧視的標簽，眾議院議長約翰遜更放狠話表示，如果示威沒有被迅速遏制，那就是“國民警衛隊出動的時候”。



美國一貫的“雙標”在這次事件中可謂一覽無遺，而且還表露在兩個地方：



第一是過去對香港警方在大學校園內採取所謂“不合理武力”的批評。2019修例風波期間，香港也先後發生了中大、理大衝突事件，記得時任美國國務卿蓬佩奧還呼籲過雙方保持克制，稱美國非常關注事件，又表示“單靠執法無法解決動蕩和暴力，政府必須回應社會訴求”。惟時移世易，現在美國自己地盤內有大學出現示威活動，政府又有沒有以身作則示範什麼叫“單靠執法無法解決動蕩和暴力”，又如何“回應民眾和學生的訴求”？

