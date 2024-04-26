中評社北京4月26日電／網評：“美盟”的美夢



來源：大公報 作者：馬浩亮



中國外交部美大司負責人此前在談及美國國務卿布林肯訪華時，比較罕見地專門談及“美盟”一詞，批評所謂的“美盟”體系是冷戰時期的產物，體現的是過時的冷戰思維和你輸我贏的零和博弈理念。



“美盟”，即美國同盟或美國聯盟體系。二戰之後，通過組建北約、簽署《美韓共同防禦條約》《美日安保條約》等，美國以多邊、雙邊等各種方式，打造起遍布全球的同盟體系，支撐起美國的霸權地位，在美蘇爭霸的冷戰時期不斷固化。在“美盟”之中，美國是絕對的支配主軸，其盟友實際處於附庸地位，為“美國至上”的利益服務。



近幾年，隨著新冷戰思維沉渣泛起，美國加碼對中國進行打壓、遏制。除了雙邊層面的301調查、加征關稅、投資限制之外，其突出的手段就是極力拉攏、裹挾盟友，拼凑各種圍堵中國的“小集團”，製造陣營對抗，向中國施壓。美英加澳新“五眼聯盟”、美日印澳“四邊機制”、美英澳三國“奧庫斯”、美日韓三邊安全合作、美日菲三邊安全合作、十三國印太經濟框架，以及美日韓與中國台灣“芯片四方聯盟”等，涉及軍事、安全、經濟、科技各方面。



不僅動作越來越頻密，而且不斷踩線越界，“北約亞太化”、“核保護傘”、陸基中程導彈等，紛紛兜售到中國周邊。美國以妖魔化中國為幌子，散布“中國威脅”“中國風險”等謬論，販賣戰略焦慮，借此來增加號召力，不斷加強對盟友的控制。



新“美盟”體系相互嵌套，環環相扣，緊扣白宮的印太戰略，或化整為零搞“連橫”，或以“小多邊”形式打造“小圈子”，試圖極力排斥孤立中國。美國這種戰略認知上的根本偏差，是造成中美關係緊張的根源所在。所以無論是在兩國元首直接通話時，還是外交、財經各領域對話溝通時，中方始終將戰略認知問題列為中美關係的“第一粒紐扣”。在此次布林肯訪華之際，中方又再次重申這一點。



解鈴還須系鈴人。推動中美關係良性發展，關鍵在於美國放棄“美盟”的美夢，擺正戰略認知。如若抱持霸權執念，一再置中國的誠意於不顧，很多問題便難以解套，到頭來美國只能作繭自縛。