神十八載人飛行任務三大看點

左圖：25日，搭載神舟十八號載人飛船的長征二號F遙十八運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射。＼新華社；右圖：25日，神舟十八號乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心舉行。這是航天員葉光富（右）、李聰（中）、李廣蘇在出征儀式上。＼新華社 中評社北京4月26日電／據大公報報導，中國天宮空間站，80後航天員乘組來了！北京時間2024年4月25日20時59分，搭載神舟十八號載人飛船的長征二號F遙十八運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射，約10分鐘後，神舟十八號載人飛船與火箭成功分離，進入預定軌道。目前，神十八航天員乘組葉光富、李聰、李廣蘇狀態良好，發射取得圓滿成功。26日清晨，神十八飛船與空間站組合體完成交會對接後，神十八乘組將與已在軌工作半年的神十七乘組“太空會師”。



神十八本次任務主要看點有三。一，由葉光富以老帶新的“80後”三人組，將跑好神舟家族“接力賽”；二，執行運載任務的長征二號F運載火箭再度“建功”，“神箭”為今後載人航天任務架起安全高效“天梯”；三，“生命之舟”神十八載人飛船新升級，完成任務將更給力。＼大公報記者 劉凝哲報導



神十八載人飛船發射圓滿成功



2024年4月25日18時09分，神舟十八號載人飛行任務航天員乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。18時10分，中國載人航天工程總指揮、空間站應用與發展階段飛行任務總指揮部總指揮長許學強下達“出發”命令，葉光富、李聰、李廣蘇3名航天員領命出征。



乘車前往發射場途中，神十八乘組三名航天員唱起《歌唱祖國》，“五星紅旗迎風飄揚，勝利的歌聲多麼響亮”，一路灑滿他們高亢嘹亮的歌聲。作為當前最年輕的“80後”乘組，他們的加油方式也格外有趣，三人將手緊緊握在一起，高喊三聲“加油！”現場氛圍熱烈。



25日20時59分，長征二號F遙十八運載火箭點火的瞬間，葉光富、李聰、李廣蘇三名航天員一起行禮致敬。同時，空間站中的神十七乘組也通過電視直播密切關注著發射情況，這一瞬間被網友們稱為“像是在監考的學長”。不久之後，他們6人將在空間站“太空會師”。



這次任務是中國載人航天工程進入空間站應用與發展階段的第3次載人飛行任務，是工程立項實施以來的第32次發射任務。本次任務主要看點有三。

