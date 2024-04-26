黃國昌飆罵綠委　藍在一旁聲援

民眾黨委員黃國昌不滿綠委範雲騷擾，站起來痛罵。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月26日電（記者 俞敦平）“立法院”院會26日在進行民進黨團提出的變更議程表決時，民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌因為不滿民進黨“立委”範雲站在他後方言語騷擾，直接在院會表決過程中大聲痛罵範雲，此舉引來部分民進黨“立委”的不滿，在旁邊也大聲喊要黃國昌不要在議場中咆哮，而中國國民黨“立委”這邊則傳出了黃國昌加油的應援聲。



“立法院”26日院會，藍綠兩黨又都再度發動甲動，國民黨團總召傅崑萁也特別延後藍委訪陸團的出發時間，就是特別要應對任何綠營可能發動的議事攻防，同時民眾黨“立委”也都有到場，院會又再度出現全員出席的情況。針對民進黨團提出的兩項關於“立法院”職權行使法和“立法委員”行為法的變更議程，國民黨團提出異議，並在人數優勢下成功擋下民進黨團提案，面對投票結果不滿的民進黨團兩度提出重新表決但都沒法改變結果。



在表決過程中出現了一個小插曲，出席院會但不參與表決的民眾黨“立委”座位席中爆出痛罵聲，黃國昌起身痛罵當時站他身後的範雲，要對方不要騷擾他。此舉引來部分民進黨“立委”的不滿，在旁邊也大聲喊黃國昌不要在議場中咆哮，而藍委這邊則傳出了黃國昌加油的應援聲。



最後在四度表決藍都成功否決綠提案後，綠委在議場對著藍委們喊沒收審查和協商、沒收“立委”提案，和民主倒退笑死人等表達不滿，但眾藍委則高喊民主勝利，並熱烈鼓掌慶祝來回應，部分藍委紛紛自拍紀念又一次議案表決勝利的時刻。