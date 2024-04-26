台美下周召開貿易談判　藍委陳菁徽批黑箱

藍委陳菁徽。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月26日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立委”陳菁徽今日揭露，“台美21世紀貿易倡議”下周將進行新一輪談判，但“行政院”黑箱作業，並未依照“立法院”的決議召開公聽會，如何影響台灣勞工、社會外界都不得而知，作法有違民主。她強烈要求“行政院”儘快召開公聽會，才能讓台灣老百姓放心。



台美21世紀貿易倡議首批協定去年6月1日於美國華府簽署，並獲得“行政院”核定。當時“行政院”一度堅持該倡議是行政協定而非條約，僅需送“立法院”查照，不必審查。後來在“立法院”要求下改為審查，“立法院”也通過附帶決議要求“行政院”應針對後續談判內容舉辦公聽會。



“立法院”今日上午召開國是論壇，陳菁徽在會上發言。



陳菁徽表示，下周即將登場的一件大事就是台美21世紀貿易倡議的談判，但是先前說好要舉辦的公聽會呢？她要強烈提醒“行政院”，請照民主程序來走，台灣人民的權益不應該被犧牲，“立法院”在去年7月曾經在臨時會中通過兩案附帶決議，包括讓倡議內容從查照改審查，另外也要求應舉行公聽會。



陳菁徽表示，當時面對到的是台美21世紀貿易倡議已經完成行政及貿易便捷化、良好法製作業、服務業國內規章、反貪腐以及中小企業等五項議題的談判，但是談判過程中“行政院”缺乏與台灣內部利害關係人的溝通，加上“行政院”堅持不用條約案的名義讓“立法院”來審議，這就是所謂的黑箱作業。

