房署建築機器人　提速提效起公屋

（來源：大公報） 中評社北京4月26日電／據大公報報導，特區政府已確保未來十年內，有足夠的土地滿足308，000套公營房屋的供應，而面對龐大的住房需求，提升建築效率亦很重要。香港房屋署（房屋署）積極擁抱創新科技，在房屋建築過程中採用建築機器人、“移動測繪系統”（MMS），及基於雲端的項目資訊管理及分析平台（HA－PIMAP），發展高科技、高效能的“新質生產力”，以提升公營房屋發展的可持續性。



房屋署副署長（發展及建築）梁洪偉（小圖）此前接受傳媒訪問時表示，未來的目標是利用這些技術實現跨界合作，與建築業共同推動數字化轉型；房屋署亦會調配資源用於新技術的研發計劃，推動持份者採用技術。他亦指出，公營房屋的建造涉及大量高重復性及標準化設計工作，相信是用來驗證先進技術的合適平台。＼大公報記者 趙之齊



建築機器人是應對人口老齡化及熟練勞動力短缺挑戰的重要技術之一。截至目前，已有四十多個公營房屋發展項目採用不同類型的建築機器人，包括“室內油漆噴塗機器人”及“建築三一萬能俠”。



一人可同時控制多個機器人



去年2月，工程團隊在青康路北地盤首次使用數碼化“室內油漆噴塗機器人”。該款機器人可在建築信息模擬（BIM）的基礎上，執行自動化任務，如粉刷牆壁和天花板等。一名操作員可同時遠程控制多個機器人，完成90%以上的室內塗漆工作，實現智能化管理。



而“建築三一萬能俠”則可一機多用，執行批盪、打磨及噴漆工作。該機器人利用雷射掃描技術感知周圍場景，並透過人工智能（AI）視覺，感知包括天花、管線及其他障礙物等布局，運算以規劃最佳施工路徑，提高工作效率。



據悉，“建築三一萬能俠”可以處理超過5米高的牆身及天花工作，且有大小型號，能針對不同場景執行不同工作。其打磨、噴塗的效率比人手處理高約一成，同時擁有自動平衡技術，可在複雜和凹凸不平的工地環境作業。

