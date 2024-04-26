藍綠白組壯促會有共識　廝殺先擺一邊

與會人員合影。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月26日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨“立委”吳春城26日邀集藍綠白三黨“立委”、部會官員、專家學者共200多人齊聚一堂，在“立法院”成立壯世代政策及產業發展促進會，是“立院”此會期成立跨黨派最大規模的議題型次團，響應的“立委”高達63名。吳春城直言，壯世代長者占全台3分之1人口、3分之2財富，但竟沒有壯世代產業，呼籲新“內閣”、新政府一定要重視。



活動現場氣氛和樂，像是大型的交誼場所，眾人相互寒暄、換名片認識，比起“立法院”會甲級動員的肅殺之氣，藍綠白“立委”們在這場合上都和樂融融，抽空來參加後，再趕回院會繼續廝殺。



壯世代政策及產業發展促進會堪稱“立院”跨黨派最大規模的議題型次團，多達63名“立委”加入。今天的成立大會，吳春城發揮好人緣，邀集各界人士，與會的有國民黨“立法院長”韓國瑜、副院長江啟臣、藍委洪孟楷、楊瓊瓔、鄭正鈐和前“立委”林為洲等；民眾黨部分有黨主席柯文哲、“立委”黃珊珊、林國成等；民進黨則有綠委莊瑞雄、王正旭等人出席；部會官員包括“僑務委員會”副委員長阮昭雄、“退輔會”副主委”李文忠等人也都來捧場，現場氣氛相當熱烈。



莊瑞雄致詞時幽默說，今天場面十分壯大，全台有600萬名壯世代成員，這次在吳春城號召下，成立本“國會”最大的次團，現在和樂融融，但等一下到院會，藍綠白又要劍拔弩張了，讓現場響起一陣笑聲。

