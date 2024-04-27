蘇祉祺答中評：發展創科中心人才培養是關鍵

香港新一代文化協會總幹事蘇祉祺（中評社 段曉魯攝） 中評社香港4月27日電（記者 段曉魯）日前，由香港特區政府教育局委託香港新一代文化協會組織的“香港中學生代表隊”派出3個項目參加日內瓦國際發明展。香港新一代文化協會總幹事蘇祉祺接受中評社採訪，他表示，STEAM教育先已成為世界潮流，STEAM教育著重於跨學科，培養學生的多元能力，香港想發展國際創科中心，培養人才是最重要的。



蘇祉祺表示，香港中學生代表隊此次參加展覽意義十分重要，之前這個平台是提供給發明家、大學研究機構或教授參加的，這一次是首次開放給青少年。參展一方面是想讓香港中學生代表隊見識一下世界上規模最大、最具代表性的發明展，擴充視野。此外，也想借著這次機會讓全世界看到香港中學生的研究成果，展現香港中學生的科學能力。此次參加比賽是對香港STEAM教育成果的一次重要檢閱，印證香港青少年創科人才輩出，實在是教育界的光榮。除了同學對科技發明的追求和不斷努力之外，在他們成功的背後，有很多人默默地支持和幫助他們，包括他們的校長、老師、同學、家長的支持。



蘇祉祺亦表示，STEAM教育先已成為世界潮流，STEAM教育著重於跨學科，培養學生的多元能力。如果香港想成為國際創科中心，培養人才是最重要的，而STEAM教育可以從初級教育開始，慢慢培養學生對科學的興趣，未來成為科學有關的技術人才，衹有這樣的人才儲備，香港才可以發展成為國際創科中心。