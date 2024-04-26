傅崐萁率團訪陸　防獨派鬧事警力大陣仗戒備

國民黨團總召傅崐萁率藍委團訪陸，防獨派鬧事，警力大陣仗戒備。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月26日電（記者 盧誠輝）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今日將率11位黨籍“立委”訪問大陸，預計下午2時30分於桃園機場第二航廈舉行“兩岸破冰和平發展，振興台灣百工百業”行前記者會。獨派團體“台灣國”則搶先將在下午2點到場抗議。桃園機場二航廈出境大廳出現大批警力戒備，慎防衝突發生。



傅崐萁將搭乘長榮航空“BR0716”班機，下午4時5分由台灣桃園機場起飛，預計晚間7時30分抵達北京。此次訪團成員上看12位藍委，是史上規模最大的一次藍委訪陸團，包括傅崐萁、王鴻薇、羅明才、鄭正鈐、邱鎮軍、陳玉珍、陳雪生、廖先翔、張智倫、林倩綺、黃仁、翁曉玲。成員橫跨北部、中部的區域“立委”。



獨派團體“台灣國”在稍早發出採訪通知表示，將在下午2點同樣在桃園機場第二航廈出境大廳集結抗議。



傅崐萁今日上午出席“立法院”院會時受訪表示，兩岸這8年來氣氛緊繃，訪陸團希望帶來春暖花開，盡量降低緊張，讓兩岸在和平的氛圍中，增進人民彼此交流。台灣2300萬人希望安居樂業，社會祥和，這是“立法委員”的責任，會盡快推動。