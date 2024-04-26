富權：不承認九二共識知中派上場也將無解

中評社香港4月26日電／澳門新華澳報26日發表富權文章：不承認“九二共識”“知中派”上場也將無解。以下為文章內容。



民進黨當局昨早舉行記者會，公佈第六波“新政府”人事名單。由於這一波人事名單主要是屬於“國安”團隊，而按照相關法律規定，“國安”範疇事務由“總統”直接統領，因而雖然其中一些職務是掛名在“行政院”序列並出席每週“行政院會”，但昨日的記者會是由賴清德與卓榮泰聯袂出席主持，與第一次記者會一樣。這顯示，以記者會公佈新人事的形式已經結束，餘下的極少數幾個部會如“NCC”、“中選會”等，及“行政院政務委員”人選，就將會採用個別公佈的形式發表。



昨日公佈的人事名單是：“總統府秘書長”：潘孟安；“國安會秘書長”：吳釗燮；“外交部長”：林佳龍；“國防部長”：顧立雄；“國安局長”：蔡明彥；陸委會主委：邱垂正；海基會董事長：鄭文燦；“退輔會”主委：嚴德發。



其中的海基會董事長一職，嚴格來說並非屬於官方職務，但在廣義上屬於“泛國安”團隊，因而也邀請了鄭文燦出席，但賴清德也“注意分寸”，說明是“規劃”出任，亦即是必須等到陸委會代表“行政院”向海基會提報接替李大維的董事名單，並由海基會董監事聯席會議推選鄭文燦為董事長。當然，此舉也有向美國“AIT”主席羅森伯格表達，將會在“國安”領域尤其是兩岸事務“維持現狀”的意涵。



賴清德在“埋班”時，仍然不忘其“台獨工作者”的“初心”，及安撫將其視為“台獨金孫”並力推其上台的“台獨”原教旨主義者，安排了幾位“獨派”人士尤其是被對岸國台辦點名為“頑固台獨分子”的吳釗燮、林佳龍、顧立雄等人“入列”。但為了讓美國消除對自己“台獨工作者”的疑慮，並表達“維持現狀”的“誠意”，也在兩岸事務領域安排了被社會輿論公認為民進黨“知中派”的邱垂正、鄭文燦，以作“平衡”，當然也是希望能夠伺機在兩岸事務上獲得“突破”。



這是賴清德的精心設計，以求取得“兩面討好”的效果。而且，還刻意以提前放風透露的手法，試探各方面的反應，在確認“安全”後才正式公佈。而且，在公佈之前，賴清德還籍著前日主持民進黨中執會並邀請台灣經民連召集人賴中強作專案報告之機，發表談話聲稱，“希望由兩岸執政黨負責任的展開良性對話”。



這就讓準海基會董事長鄭文燦承受頗大的壓力。他作為民進黨的“知中派”，當然是知道兩岸對話的政治基礎是“九二共識”，而國台辦發言人朱鳳蓮前日也再次強調，無論誰擔任該職務，兩會協商機制恢復的關鍵，仍在台灣當局是否承認“體現一個中國原則的九二共識”。但民進黨卻拒絕承認“九二共識”，這就讓在記者們詢問其是否接任海基會董事長時，以簡訊回應“春暖花開比較重要”的鄭文燦，處於“巧婦難為無米之炊”的宭境。



這也可從鄭文燦昨日在記者會上如履薄冰、戰戰兢兢地，拿著手機宣讀賴清德“當選感言”的話，並說包括蔡英文的“四個堅持”及賴清德所提到的“民主和平四大支柱”，都是處理兩岸交流的前提，看到其矛盾心態，亦即是明知自己將難以達成“不可能的任務”。倘希望自己能“有所作為”，就將必然會落得個自己所在的“新潮流系”的大佬洪其昌的下場。實際上，也曾經擔任海基會董事長的洪其昌，因為與“九二共識”一詞的創造者蘇起走得很近，而被“新潮流系”擔心人們會誤解“新潮流系”已經接受“九二共識”，將這位“創流”大佬開除出“流”。



在鄭文燦與賴清德存在著“瑜亮情結”之下，或許鄭文燦也知道，海基會董事長這個職務，是賴清德為了避免被批評為“沒有容人之量”而安排的，如果在任內“搞砸了”，就將沒有其他適當的位子，而失去政治舞台了。因而鄭文燦照著手機宣讀賴清德的“當選感言”，也可以理解為：倘在出任海基會董事長後，未能實現賴清德“希望由兩岸執政黨負責任的展開良性對話”的願景，並非是自己沒有努力，而是受肘於蔡英文的“四個堅持”及賴清德的“民主和平四大支柱”，尤其是拒絕承認“九二共識”。

