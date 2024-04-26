藍推核電廠延役　綠委：有這兩前提再討論

綠委吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月26日電（記者 黃筱筠）針對近期停跳電頻傳，台灣是否缺電的疑慮，中國國民黨“立法院”黨團今與氣候先鋒者聯盟等團體舉行記者會，主張推動核電廠延役修法。民進黨“立院”黨團幹事長吳思瑤今天表示，電力政策與能源政策講究的是專業，希望在野黨能用專業來對話，切莫以政治凌駕專業，呼籲核電廠延役需在社會共識、核能安全無虞下再討論。



吳思瑤指出，如果在野黨沒有辦法在科學基礎上，在理性探討基礎上，想要挾著“國會”多數，直接粗暴地將能源政策導向國民黨要的，擁抱核能的一方，民意也會給予相當高的反制，這樣的條例，尊重國民黨的提案權。



吳思瑤表示，如果核電廠要延役，新北市長侯友宜至今未核准乾式貯存槽執照。針對核燃料移至乾式貯存槽的問題，新北市府至今仍持反對立場，要求國民黨應先解決內部矛盾，再好好針對法案正當性及合理性做進一步的討論。



民進黨“立委”陳亭妃對此表示，核電廠延不延役與國際型小核電有很多層面可以討論，但是不是要讓核電復辟、多頭馬車，甚至四不像，例如現在核四都不能用，討論重啟核四與小型核電是不同。整個電力機制是什麼方向，大家都可以討論，絕對不是衹有一個說法。

