胡塞武裝稱襲擊一艘貨船和以色列紅海城市

中評社北京4月26日電／也門胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞25日表示，該組織襲擊了一艘在亞丁灣的貨船和以色列紅海城市埃拉特。



新華社報導，薩雷亞當天發表聲明說，胡塞武裝向一艘名為“地中海達爾文號”的集裝箱貨船發射了多枚導彈和無人機，並“準確擊中目標”。他並未透露襲擊貨船的具體時間。



薩雷亞還說，胡塞武裝向埃拉特發射了數枚彈道導彈和巡航導彈。他也未說明具體襲擊時間。



薩雷亞表示，胡塞武裝將持續襲擊以色列境內目標，並繼續阻止所有與以色列相關聯船隻通過紅海、阿拉伯海和印度洋。



以色列方面目前尚未對這兩起襲擊事件發表評論。



英國海上貿易行動辦公室25日報告說，一艘名為“地中海達爾文6號”的集裝箱貨船上的人員24日報告在亞丁灣航行時聽到巨大爆炸聲，並在附近海面觀察到濃煙升起。爆炸未造成人員傷亡或船隻損壞。



據公開航運資料顯示，國際海運系統中僅有一艘名為“地中海達爾文6號”的集裝箱貨船，該船懸掛利比里亞國旗，由總部設在瑞士日內瓦的航運巨頭地中海航運公司運營。



去年10月新一輪巴以衝突爆發後，也門胡塞武裝使用無人機和導彈多次襲擊紅海水域目標。今年1月12日以來，美國和英國多次對胡塞武裝目標發動空襲，造成人員傷亡。一些國家譴責美英兩國的行動，認為這是對也門主權的侵犯，會加劇地區緊張局勢。