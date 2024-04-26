如更改禁限水域公告機關　學者：釋和平訊息

淡江大學戰略研究所教授黃介正。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月26日電（記者 鄭羿菲）214金門撞船事件後，大陸否認存在“禁止、限制水域”，海軍二級上將退役的中國國民黨“立委”陳永康26日召開公聽會，欲修法將公告“禁限制水域”機關由“國防部”改為“海委會”。與會學者一致認同，由軍事機關轉為執法機關性質，在兩岸間是釋出走向和平的訊息，有其積極意義。



陳永康對兩岸人民關係條例第29條草案修正重點，主要是釐清“海委會”與“國防部”有關公告禁限制水域相關權責，把台灣地區“限制或禁止水域”的公告，由現行的“國防部”改為“海委會”，而台北飛航情報區限制區域維持由“國防部”公告。另外，金門、東碇、烏坵、馬祖、亮島、東引地區周邊水域的司法行政事項與大陸地區之協議，由陸委會會同“海委會”，委託海基會代表“中華民國”政府，與大陸海協會協商簽署協議。



國民黨“立委”陳永康26日召開“台灣地區與大陸地區人民關係條例第29條修正草案”及“國家安全戰略法草案”立法公聽會，並邀請淡江大學戰略研究所教授黃介正、政治大學國際關係研究中心教授劉復國、台北大學法律學系專任教授王震宇、陸委會副主委梁文傑等人與會。



黃介正表示，金廈水域不完全是法律問題，此次陳永康修法的主要用意有二，一是希望針對“禁限制水域”的法律效力，透過修法再一次對外說明，能夠更為明確，也有利於我們的宣告與主張。二是更換公告的主管機關，由軍事機關轉回到執法機關，在國際觀感上會比較緩和，有其正面的意義。



黃介正舉例說，過去在外離島，尤其是東沙、太平島，是由海軍陸戰隊據守，後來轉換成“海巡署”人員據守，就是軍事機關轉為執法機關的例子。



劉復國指出，214金門撞船事件後，大陸否認“禁限制水域”，而台灣目前為止在法理基礎上，似乎出現需要調整的階段。若是要回到過去的兩岸默契，其實大陸整個態勢上已否決掉了，期待對方回覆這個默契，困難度跟進一步協商是同樣的存在。而將金廈水域由軍事管轄移轉程司法管轄性質，或許是釋放出走向兩岸和平的訊息。台灣傳達出兩岸和平的訊息，這是非常重要的。



王震宇也認為，修法改公告機關的調動性不大，但可能在政治的意義上比較大，可以淡化軍事，這和目前政府的方向是一致的，他與黃介正、劉復國的見解都是相同的，或許可以請陳永康再與“國防部”、陸委會、“海委會”做協調，如何就公告機制進一步設計。至於領海範圍並不需要做，維持現在的禁限制水域，其實釋放的是兩岸之間仍維持過去的默契與和平的方式。