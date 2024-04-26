外交部駐港公署譴責歐洲議會通過涉港決議

中評社香港4月26日電／針對歐洲議會通過所謂涉港決議，詆毀抹黑香港國安立法，為反中亂港分子撐腰張目，叫囂對港製裁，外交部駐港公署發言人表示強烈譴責和堅決反對。



發言人指出，國家安全立法是國際通例。香港特區制定《維護國家安全條例》，是履行維護國家安全憲制責任，落實香港基本法、全國人大有關決定和香港國安法的應有之義。歐洲國家自身建立了維護國家安全的嚴密法網，卻肆意詆毀其他國家和地區的正當立法，充分暴露其雙重標準和別有用心。



發言人強調，任何人都沒有凌駕於法律之上的特權。香港是法治社會，香港特區執法和司法機關依法辦案，是踐行有法必依、違法必究的法治原則。歐洲議會為違法犯罪分子說項開脫，公然干預香港司法，是對法治精神的褻瀆和踐踏。



發言人表示，香港特區各界為維護國家安全付出巨大努力，得到了包括香港人民在內的全中國人民的尊重和支持。歐洲議會公然叫囂制裁履職盡責的特區官員，不過是虛張聲勢的政治作秀，絲毫動搖不了中央和特區政府依法治港、維護國家安全的堅定決心。



發言人重申，香港由治及興的大勢不可逆轉、不容阻擋。我們敦促歐洲議會切實尊重法治精神，恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止干擾香港法治的徒勞之舉，立即停止威脅制裁的霸道行徑，立即停止以任何理由干預香港事務和中國內政。