香港特區政府強烈反對歐洲議會決議

中評社香港4月26日電／香港特區政府25日晚強烈反對歐洲議會通過涉及香港的所謂“決議”，並就歐洲議會對香港作出無理指控以及抹黑香港國安法及《維護國家安全條例》（簡稱條例）予以強烈譴責，以正視聽。



特區政府發言人表示，香港特區負有維護國家安全的憲制責任。根據《聯合國憲章》為基礎的國際法及國際慣例，維護國家安全是所有主權國家的固有權利。很多普通法司法管轄區，例如美國、英國、加拿大、澳大利亞及新西蘭等西方國家及新加坡等，都制定了多部維護國家安全的法律。歐洲議會卻對此視而不見、大放厥詞，是典型的政治霸權和虛偽的雙標。



發言人強調，香港國安法及條例下的危害國家安全的罪行的域外效力，完全符合國際法原則、國際慣例和各國各地區通行做法，實屬必要和正當，並與世界其他國家和地區一致。包括歐盟成員國在內的眾多國家的國家安全法律都同樣根據“屬人管轄”和“保護管轄”等原則，具有域外效力。在擬訂條例的域外效力時，我們已顧及有關國家管轄權的國際法原則和國際慣例，以及罪行的性質。



發言人指出，在基本法第23條立法諮詢期間，有98.6%的意見表示支持及提出正面意見，反映立法在社會有很強的共識，亦是民心所向。歐洲議會公然叫囂向履職盡責維護國家安全的特區人員作出所謂“制裁”，其拙劣政治戲碼和卑劣用心昭然若揭，特區政府予以強烈譴責。



發言人重申，條例成功訂立，香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制的短板終於得以補齊。這是一部防禦外部勢力危害我們國家安全的法律，它讓香港有更堅固的門，更有效的門鎖保護家園。特區政府強烈敦促歐洲議會停止誣衊抹黑、干預屬於中國內政的香港事務，並應確保有關香港國安法及條例的評論公正、持平及停止作出危言聳聽的言論。