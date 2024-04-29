社評：亞洲金融危機已在發生

中評社北京4月29日電（評論員 喬新生）美國聯邦儲備委員會宣布利率政策不變，亞洲國家匯率紛紛下滑。韓國、日本、印度尼西亞、越南、菲律賓遭遇本世紀最大的金融危機。自從美國聯邦儲備委員會2022年3月宣布提高利率以來，美國聯邦儲備委員會已經11次提高利率。2024年亞洲許多國家預測，美國聯邦儲備委員會有可能會停止提高利率，實行寬鬆的貨幣政策。可是萬萬沒有想到，美國聯邦儲備委員會主席鮑威爾和美國聯邦儲備委員會高級管理人員明確表示，短期內不會改變現有的利率政策。這就意味著亞洲國家不能指望美國聯邦儲備委員會降低利率，解決本國貨幣貶值的問題。



2024年4月16日，印度尼西亞貨幣對美元匯率已經跌到1美元兌換16000印尼盾，成為亞洲地區貨幣貶值最猛烈的國家之一。日本政府為了振興經濟，長期實行負利率政策，可是，日本經濟並沒有起色。日本政府調整貨幣政策的決定尚未實施，日元匯率大幅度下跌，1美元可以兌換158.44日元，創下34年來的最低紀錄。越南作為出口大國受到西方國家青睞，不僅成為全面與進步跨太平洋夥伴關係協定的成員，而且與歐洲聯盟簽訂了自由貿易投資協議，越南經濟曾經一度蒸蒸日上。



可是，如今越南匯率市場急劇變化，1美元兌換越南貨幣25463盾，創下了歷史最低記錄。對越南這樣一個外匯嚴重不足的國家而言，這是非常典型的金融危機。韓國躋身發達國家之後，總統把國家定位為“樞紐國家”，試圖依靠自己的半導體產業傲視群雄。可是萬萬沒有想到，匯率大跌，韓國貨幣兌換美元甚至一度突破1400韓元大關。菲律賓在國際金融市場上存在感本來就不強，此次亞洲金融危機，菲律賓貨幣大幅度貶值，導致菲律賓經濟雪上加霜。

