哈馬斯：永久停火是前提　美方施壓無意義

中評社北京4月26日電／據央視新聞：當地時間4月25日，美國等18個國家發表聯合聲明，呼籲巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）立即釋放所有被扣押人員，以結束加沙危機。



對此，哈馬斯方面表示，國際社會應迫使以色列停止侵略行為，在加沙地帶永久停火，美國對哈馬斯施加的壓力“毫無意義”。



哈馬斯高級成員薩米·阿布·祖赫里表示，哈馬斯不會受到這份聯合聲明的影響，國際社會需要迫使以色列停止侵略行為，現在就要看美國怎麼做。祖赫里重申，釋放被扣押人員的前提是，以色列立即停火結束加沙地帶的衝突，並從加沙地帶撤軍。



以色列官員稱，哈馬斯放棄了任何可能達成停火的協議。



另據多家阿拉伯媒體報導，埃及代表團將於26日抵達以色列，推動以色列與哈馬斯達成停火協議。此外，埃及方面25日向以色列提交了一份由哈馬斯起草的加沙地帶停火提案，包括要求加沙地帶停火一年。此外，據消息人士透露，埃及方面提議以色列完全停止在加沙地帶南部拉法的軍事行動。作為交換條件，埃及承諾在與哈馬斯就釋放以方被扣押人員的談判中確保有所進展。



近期，加沙停火談判陷入僵局。哈馬斯認為，巴以衝突得以持久解決的唯一辦法就是落實“兩國方案”，其永久停火的立場不會改變。而以色列政府則反對哈馬斯關於停火撤軍的要求。

