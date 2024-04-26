王毅：以何種方式統一是兩岸中國人自己的事

中評社北京4月26日電／據外交部網站：日前，中共中央政治局委員、外交部長王毅接受卡塔爾半島新聞網書面採訪，採訪全文如下：



一、王毅外長，您在最近舉行的全國人大記者會上著重談到加沙衝突。中方將可能採取什麼措施推動加沙立即停火？



答：加沙衝突的延宕形成不應發生的人道災難，已超出了現代文明的底線。在過去近半年時間裡，衝突造成超過十萬人傷亡，上百萬民眾流離失所，國際社會必須緊急行動起來。



當務之急，必須盡快推動實現停火止戰，這是壓倒一切的首要任務。戰火多持續一天，人類的良知就多受一分挑戰，正義的基石就多遭一分侵蝕。在各方共同努力下，不久前聯合國安理會通過了加沙衝突爆發以來的首份停火決議，這份決議具有約束力，應當得到有效執行，立即實現無條件和持久的停火。



其次，必須始終確保人道救援暢通無阻，這是刻不容緩的道義責任。從衝突伊始，中方就堅決反對強制遷移巴勒斯坦平民和針對加沙民眾的集體懲罰，積極支持盡快建立人道救援機制，並持續向加沙地帶提供人道主義援助。下一步，中方將繼續同國際社會一道努力，將所有努力匯聚到落實停火決議、保護平民上來，確保人道救援物資快速、安全、無障礙、可持續地送抵加沙民眾手中。



第三，必須防止衝突負面影響持續外溢，這是避免地區局勢失控的現實需要。近期伊朗同以色列矛盾升級是加沙衝突外溢的最新表現。中方呼籲有關方面保持冷靜克制，避免緊張局勢進一步升級。中方將繼續從事情本身的是非曲直出發，積極致力於促進中東地區和平穩定，為局勢降溫貢獻力量。



第四，必須及時糾正巴勒斯坦人民遭受的歷史不公，這是解決加沙衝突的治本之策。加沙這場浩劫再次證明，巴勒斯坦人民一直未能實現民族合法權利是巴以問題的根源，也是中東問題的核心。衹有真正還巴勒斯坦人民以公道，真正落實“兩國方案”、政治解決各方合理安全關切，才能徹底走出巴以衝突的惡性循環，從根子上消除滋生極端思潮和仇恨心理的土壤，實現地區持久和平。



中國願繼續同包括中東各國在內的國際社會一道，加強團結合作，堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業；堅定支持推動巴勒斯坦各派別通過對話實現內部和解；堅定支持巴勒斯坦盡快成為聯合國正式成員國；堅定支持巴勒斯坦人民實現獨立建國和“巴人治巴”。我們倡議盡快召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和平會議，制定落實“兩國方案”的具體時間表和路線圖，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決，最終實現巴以兩國和平共處、阿拉伯和猶太兩個民族和諧共存。

