蔡其昌推永續促進會　獲官場“中興幫”力挺

蔡其昌成立永續發展目標策進會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月26日電（記者 黃筱筠）民進黨“立委”蔡其昌今天在“立法院”成立2024“立法院”聯合國永續發展目標策進會，並擔任會長，民進黨“立委”蘇巧慧擔任副會長。非常巧的今天出席力挺的官員，包括“行政院秘書長”李孟諺、“國發會主委”龔明鑫、“環境部長”薛富盛，都跟位於台中的中興大學有關係，加上蔡其昌也是中興大學EMBA財金組，變成“中興幫”齊聚的場合。



蔡其昌在開場時看向一旁的官員說，過幾天位置會調整，李孟諺將接掌“交通部長”，龔明鑫要接任“行政院秘書長”，薛部長要回到學界，但是我們永遠的顧問與夥伴。他也說，雖然他沒有繼續連任“立法院副院長”，但是對於永續發展沒有改變，今年還是推動成立永續發展目標策進會，未來4年要加速推動相關工作。



賴清德即將在520上任，“內閣”團隊公佈6波暫時告一段落，中興大學都發布新聞稿提到，“內閣”成員經過統計，共8人和中興大學有關係，包括準“行政院長”卓榮泰、準“行政院秘書長”龔明鑫、準“交通部長”李孟諺、準“法務部長”鄭銘謙、準“農業部長”陳駿季、“海委會主委”管碧玲、人事行政總處人事長蘇俊榮皆為中興校友，而留任的“國安局長”蔡明彥，也是中興國際政治研究所教授。今天到場的薛富盛則擔任過中興大學校長，但這次沒有獲得延攬加入新“內閣”。



蔡其昌會長致詞表示，自從2020年成立“立法院”聯合國永續發展目標策進會以後，“總統”召集府、院、黨會議，我持續遊說鼓勵蔡英文，雖然我們國家小，也面臨對岸嚴重打壓，但台灣在進步價值上不應落後任何人，而蔡也很願意承擔並宣示“2050淨零碳排”。過去這4年，他也感謝不分朝野政黨夥伴在相關法案上的支持與推動，讓這4年間有一些小小成果。



他說，雖然推動這項議題非常不容易，但有了過去4年的起頭，如今我們也要訂定新的目標，分別為“加速永續法制”、“加速綠色經濟”及“加速社會正義”，在法制面我們會在“立法院”努力推動修法，也結合志同道合的“立法委員”共同推動綠色經濟的成長，隨著政府目標的清楚讓產業更加投入，也將永續發展納入在醫療、居住等領域，加速社會正義的實現。



蘇巧慧表示，過去這4年，本會在蔡其昌會長的領導之下，從無到有、從有到好，我們做了非常多創新與挑戰。有了過去四年的推動成果，相信閒不下來的蔡其昌，最有衝勁的蔡其昌會更加積極，花更多精力與時間花在我們全球應該關注推動的永續的議題上面。