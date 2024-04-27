社評：特朗普強勢回歸 美式民主再遭衝擊

資料圖：美國前總統特朗普。圖/新華社 中評社北京4月27日電（記者 張迎春）美國總統大選正在升溫。最新民調顯示，特朗普全國支持率以46%略微領先於拜登的45%；在七個關鍵搖擺州，拜登也開始縮短與特朗普的距離。雖然初選直到6月初才告一段落，但據美國多家主流媒體測算，拜登和特朗普都已拿下黨內初選提名所需黨代表票，提前鎖定了總統候選人提名。這意味著兩人將在11月的大選中狹路相逢，這也是美國近70年來首次前總統與現任總統的二次對決。有分析認為，拜特二人政見尖銳對立，恐將加劇美國政治和社會分裂，催生更多亂象。



特朗普與拜登再次對陣，並不出人意料。作為初選民意調查中最受共和黨選民追捧的候選人，特朗普自初選鳴槍開跑以來，始終遙遙領先，黨內勝出並無懸念。有分析認為，特朗普強勢歸來，聲望炙手可熱，其他候選人相繼知難而退，足以證明當前共和黨內部已沒有任何人能夠在政治影響力上匹敵特朗普。



人們觀察到，特朗普“鐵粉”擁護的實質上並非共和黨，而是特朗普。特朗普繼續高呼“讓美國再次偉大”，有些共和黨人竟然用這句競選口號的英文縮寫“MAGA”替換了黨名，反映共和黨正在趨於“特朗普化”，特朗普在共和黨內的地位，明顯高於2016年競選獲勝之時。



反觀民主黨方面，儘管整體支持率未見起色，儘管飽受關於高齡的非議，但截至目前，拜登還是在黨內占據絕對有利地位，據美國多家民調顯示，拜登在民主黨黨內支持率超過70%，遠遠超過黨內挑戰者。各自在黨內近乎所向無敵，77歲的特朗普與81歲的拜登這兩位高齡老人“競爭上崗”的戲碼勢必重新上演，而這對美國來說，其實並非好事。