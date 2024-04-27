4月26日外交部例行記者會全文

發言人汪文斌（中評社 李子寧攝） 中評社北京4月27日電（記者 李子寧）外交部發言人汪文斌4月26日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，阿根廷外交、國際貿易和宗教事務部部長蒙迪諾將於4月27日至5月1日來華訪問。



應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，玻利維亞外長索薩將於4月28日至30日來華訪問。



應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，秘魯外長岡薩雷斯—奧萊切亞將於4月28日至30日來華訪問。



東方衛視記者：今天上午王毅外長會見了美國國務卿布林肯。請問發言人能否進一步介紹有關情況？



汪文斌：今天上午，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同美國國務卿布林肯舉行會談。



王毅外長說，當前，中美關係總體止跌企穩，但負面因素仍在上升積聚。中方對於中美關係的態度、立場、要求一以貫之，始終從構建人類命運共同體出發看待和發展中美關係，始終堅持習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則，始終主張尊重彼此的核心利益。



王毅外長表示，去年11月，習近平主席和拜登總統在舊金山成功會晤，為中美關係穩定、健康、可持續發展擘畫了“舊金山願景”，雙方應該不折不扣加以落實。在當前變亂交織的國際局勢下，中美關係下步如何走，首先要回答好一個根本問題，那就是中美究竟是要做夥伴還是做對手。這是中美關係走向穩定發展的第一顆紐扣。如果美國總是把中國當做最主要對手，中美關係就只會麻煩不斷、問題叢生。



王毅外長強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方要求美方不折不扣恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，不得以任何方式向“台獨”分裂勢力發出錯誤信號，切實兌現拜登總統不支持“台獨”、不支持“兩個中國”“一中一台”、不將台灣作為工具遏制中國等承諾，停止武裝台灣，支持中國和平統一。