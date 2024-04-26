藍委團啟程訪陸　傅崐萁盼讓兩岸恢復交流

國民黨團總召傅崐萁。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月26日電（記者 盧誠輝）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今日下午率領16名黨籍“立委”啟程訪問大陸。傅崐萁在搭機前召開記者會表示，此行目標是創造一個和平穩定的局面，讓台灣產業在和平穩定的基礎上繁榮發展，把已經中斷八年的兩岸交流重新建立起來。負責任的國民黨團到大陸訪問，就是希望此次兩岸和平破冰之旅能把過去的仇恨降低，讓兩岸全面恢復交流。



這是史上規模最大的一次藍委訪陸團，原本中午傳出共12位藍委要前往，但後續又增加5人為17位。名單包括傅崐萁、羅明才、陳雪生、鄭天財、徐欣瑩、陳玉珍、鄭正鈐、王鴻薇、林沛祥、廖先翔、張智倫、邱鎮軍、游顥、盧縣一、黃仁、翁曉玲、林倩綺，成員橫跨北、中、南部的區域“立委”，聲勢浩大。



傅崐萁一行將搭乘長榮航空“BR0716”班機，下午4時5分由台灣桃園機場起飛，預計晚間7時30分抵達北京，展開為期3天2夜的行程，周日晚間返台。台北市旅行公會今天也特別動員到場送機，並高舉“要客機不要戰機”、“要生存求溫飽”、“兩岸和平觀光復甦”的標語聲援力挺。



傅崐萁下午2點30分在機場發表簡短談話，他提到，此次訪問的主軸是“兩岸破冰和平發展，振興台灣百工百業”，兩岸的和平發展是促進台灣經濟的基石，通過此行的深入交流，能夠促進雙方的相互理解，開啟更廣闊的前景，為台灣各產業帶來實質的增長動力，目標是創造一個和平穩定的局面，讓台灣產業在和平穩定的基礎上繁榮發展，把已經中斷八年的兩岸交流重新建立起來。台海需要和平，看到美國國會通過援外授權953億美金，其中600多億給烏克蘭，260多億給以色列、81億給台灣，前面兩個已經打仗了，這表示台海是世界上第三個火藥庫，面臨兵凶戰危。

