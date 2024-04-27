外交部：氣候變化挑戰需國際社會共同應對

外交部發言人汪文斌（中評社 李子寧攝） 中評社北京4月27日電（記者 李子寧）外交部發言人汪文斌4月26日在例行記者會上應詢表示，氣候變化是全球性挑戰，需要國際社會共同應對。全球氣候治理應該堅持公平、共同但有區別的責任和各自能力等國際社會早已達成共識的原則。作為最大的發展中國家，中國一直是應對氣候變化的行動派。我們希望歐方不要推出針對中國新能源產品的歧視性政策，避免導致雙輸、多輸的局面。



有記者提問到，彼得斯堡氣候對話會議日前在德國柏林舉行，德國外長貝爾伯克在開幕式上表示，強烈敦促那些有能力的國家，特別是二十國集團中那些排放最多的國家，加入我們的努力。報導稱，此次會議各國將圍繞新的全球氣候融資目標進行磋商，德國外長呼籲中國等國為幫助發展中國家應對氣變投入更多資金。中方對此有何評論？



汪文斌表示，我們注意到相關報導，也注意到貝爾伯克外長還表示，德國和歐洲需要在氣候問題上與中國合作，並認為生產清潔技術的競賽對綠色轉型是積極的。



氣候變化是全球性挑戰，需要國際社會共同應對。全球氣候治理應該堅持公平、共同但有區別的責任和各自能力等國際社會早已達成共識的原則。發達國家具有率先開展氣候行動的歷史責任和現實能力，應當切實履行《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》下相關義務。



作為最大的發展中國家，中國一直是應對氣候變化的行動派。我們不僅提前超額完成2020年氣候行動目標，承諾將用歷史上最短的時間完成全球最高碳排放強度降幅，還積極為全球應對氣候變化作貢獻。據報導，2022年，中國出口的風電光伏產品為其他國家減排二氧化碳約5.73億噸，合計減排28.3億噸，約占全球同期可再生能源折算碳減排量的41%。



但令人遺憾的是，近期歐盟接連對中國新能源汽車、風電設備等採取發起反補貼調查等貿易救濟措施，發出保護主義的負面信號。歐方不能一邊要求中方為應對氣變作貢獻，一邊又打壓中國的新能源產業。這種自相矛盾的做法不僅會傷害歐盟自身，也將破壞全球應對氣變的努力。



無論是應對氣候變化，還是開展新能源產業合作，中歐都擁有巨大合作空間。雙方應當也完全可以做夥伴，給中歐和世界帶來雙贏、多贏。我們希望歐方不要推出針對中國新能源產品的歧視性政策，避免導致雙輸、多輸的局面。



