外交部：奉勸美方為解決烏危機做出實在努力

外交部發言人汪文斌（中評社 李子寧攝） 中評社北京4月27日電（記者 李子寧）外交部發言人汪文斌4月26日在例行記者會上應詢表示，美方一邊出台大規模援助烏克蘭法案，一邊又對中俄正常經貿往來進行無端指責。這種做法極其虛偽，也十分不負責任。奉勸美方，不要再試圖向中方甩鍋，而應當為政治解決烏克蘭危機做出實實在在的努力。中方將繼續為早日結束危機發揮建設性、負責任的作用。



有記者提問到，美國國務卿布林肯在北京期間強調，他的一個工作重點是向中方強調，美國反對中國通過貿易支持俄羅斯經濟及其國防工業基礎。發言人能否介紹今天布林肯國務卿提及該議題時，王毅外長是如何回應的？中方是否願意採取措施限制與俄羅斯的貿易，以回應美國和歐洲的關切？



汪文斌表示，美方一邊出台大規模援助烏克蘭法案，一邊又對中俄正常經貿往來進行無端指責。這種做法極其虛偽，也十分不負責任。



烏克蘭危機的根源在於歐洲長期積累的地區安全矛盾，衹有兼顧各方合理安全關切，通過對話談判建立均衡、有效、可持續的歐洲安全框架，才是解決問題的正確之道。中國不是烏克蘭危機的製造者和當事方。我們始終秉持客觀公正立場，積極勸和促談。向中國甩鍋推責，解決不了問題，也緩解不了有關方面在烏克蘭危機中的被動局面。



解鈴還需系鈴人。我們奉勸美方，不要再試圖向中方甩鍋，而應當為政治解決烏克蘭危機做出實實在在的努力。



中方從不拱火澆油，更不趁機漁利，也不接受甩鍋推責。我們將繼續站在和平一邊，站在對話一邊，站在公正一邊，為早日結束危機發揮建設性、負責任的作用。同時，我們也將堅定維護自身的正當合法權益。





