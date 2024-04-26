王毅同美國國務卿布林肯舉行會談

中評社北京4月26日電／4月26日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同美國國務卿布林肯舉行會談。



新華社報導，王毅說，當前，中美關係總體止跌企穩，但負面因素仍在上升積聚。中方對於中美關係的態度、立場、要求一以貫之，始終從構建人類命運共同體出發看待和發展中美關係，始終堅持習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則，始終主張尊重彼此的核心利益。



王毅表示，去年11月，習近平主席和拜登總統在舊金山成功會晤，為中美關係穩定、健康、可持續發展擘畫了“舊金山願景”，雙方應該不折不扣加以落實。在當前變亂交織的國際局勢下，中美關係下步如何走，首先要回答好一個根本問題，那就是中美究竟是要做伙伴還是做對手。這是中美關係走向穩定發展的第一顆紐扣。如果美國總是把中國當做最主要對手，中美關係就只會麻煩不斷，問題叢生。



王毅強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方要求美方不折不扣恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，不得以任何方式向“台獨”分裂勢力發出錯誤信號，切實兌現拜登總統不支持“台獨”、不支持“兩個中國”“一中一台”、不將台灣作為工具遏制中國等承諾，停止武裝台灣，支持中國和平統一。



王毅指出，中國人民的發展權利不可剝奪。美國針對中國的經貿科技打壓措施層出不窮，這不是公平競爭，而是遏制圍堵，不是去風險，而是製造風險。美方應該將不尋求遏制中國經濟發展，不尋求同中國“脫鉤”，無意阻止中國科技進步的表態落到實處，停止炒作“中國產能過剩論”的虛假敘事，撤銷對中國企業的非法制裁，停止加徵違反世貿組織規則的301關稅。

