17藍委啟程訪陸　旅行業盼帶來觀光復甦

台北市旅行公會理事長陳怡璇接受媒體採訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月26日電（記者 盧誠輝）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今日下午率領包括他在內共17位國民黨“立委”啟程訪問大陸，人數比外界預期的還多，台北市旅行公會成員約20人也到場送機，並高舉標語聲援力挺，表達心聲。台北市旅行公會理事長陳怡璇表示，今天各觀光產業代表特地來歡送傅總召，希望傅總召這一次去北京的破冰之旅，能帶來兩岸和平、觀光復甦。



傅崐萁一行將搭乘長榮航空“BR0716”班機，下午4時5分由台灣桃園機場起飛，預計晚間7時30分抵達北京，展開為期3天2夜的行程。這是史上規模最大的一次藍委訪陸團，原本中午傳出共12位藍委要前往，但後續又增加5人為17位。名單包括傅崐萁、羅明才、陳雪生、鄭天財、徐欣瑩、陳玉珍、鄭正鈐、王鴻薇、林沛祥、廖先翔、張智倫、邱鎮軍、游顥、盧縣一、黃仁、翁曉玲、林倩綺。



前來力挺傅崐萁一行的陳怡璇受訪時指出，大家都知道疫情這三年，沒有解除禁團令，在疫情前的2016年和2017年，大陸來台灣的旅客將近4、5百萬人，但是這一段期間因為兩岸關係的緊張，造成觀光產業非常嚴重的損害。



陳怡璇說，遊覽車業的司機沒有生存空間，而每一個領隊、導遊的背後都是一個家庭，因為兩岸關係緊張，對觀光產業造成的嚴重影響，希望這一次傅崐萁率團訪陸能帶來兩岸和平，讓觀光復甦進入一個新境界。