京港3夥伴合作推動文化貿易服務 中評社北京4月26日電／“國家對外文化貿易基地（北京）”、“香港內地經貿協會”及“北京市香港內地經貿協會”三個京港兩地的組織機構，剛剛簽署了一份戰略合作協議，共同推動京港兩地的文化貿易服務，攜手發揚中國文化，促進兩地的文化產業發展和融合，發揮首都北京及香港特區在國家及國際文化交流中的各自優勢，共同引領中華文化揚帆出海，特別是一帶一路國家。同時，身兼選委而作為上述兩個協會會長的黃炳逢獲基地頒發榮譽證書，並授予“文化貿易推廣大使”的稱號，以感謝其對基地建設的支持和推動，繼續發揮橋梁作用。



負責“國家對外文化貿易基地（北京）”營運管理的“北京文投國際公司”董事長盧海紅表示：我們基地位處北京首都機場傍邊的保稅區，條件獨特，承擔著北京市發展對外文化貿易服務的任務，此前在“香港內地經貿協會”及“北京市香港內地經貿協會”的協助下，帶領基地的相關企業到香港參展，參與協辦論壇，推廣相關的文化貿易服務，走訪香港的文化機構，與包括立法會議員在內的香港各界人士深入交流，達到滿意的成果，令我們充分相信北京與香港攜手出海，是上佳的組合。這次與兩個香港協會進一步形成戰略合作關係，希望繼續發掘及實施具體的合作機會及項目。



身兼選委而作為兩個香港協會會長簽署合作協議的黃炳逢指出：我們十分榮幸能與“國家對外文化貿易基地（北京）”及其“北京國際文化貿易服務中心”進行戰略合作，希望盡點綿力，為首都負責文化貿易服務工作的重要單位提供更多香港及國際的聯繫及合作機會，以香港這個國際大都會及中西文化匯聚的中心，發揮橋樑作用，發掘更多兩地可以共同開發的項目機會，一起走出去，產生協同效益，也好發揮香港在大灣區的文化融合角色，以中國的多元文化與其他國家／地區進一步融和。另外，香港文化界也需要與國家各重要文化單位加強合作，引進內地優質的文化藝術內容及產品，值此進一步融入國家發展大局。簽約三方都十分認同文化的長期發展必須可持續，而產業化是關鍵。文化相關的各個領域必須有機結合，包括文創產品、藝術作品、古物古跡、文物藝術品交易、文物修復、數字藝術及文化表演等等。這些都與講好中國故事及香港故事息息相關！

