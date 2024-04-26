陸若對傅崐萁出三張牌　柯文哲：換台壓力大

民眾黨主席柯文哲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月26日電／中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今日下午率領16名黨籍“立委”啟程訪問大陸。台灣民眾黨主席柯文哲26日在網路節目表示，大陸可能出牌，解禁陸生、陸客、農產品，甚至不設前提開放，屆時就換台灣壓力大，他猜“國安會”也在討論如何因應。



柯文哲26日中午接受網路節目《觀點芹爆戰》專訪。談及傅崐萁率團赴陸，柯文哲表示，他不曉得傅崐萁要見誰，也許最差的是國台辦主任宋濤，高一點會見到中國大陸政協主席王滬寧，至於見中共總書記習近平是不至於，因為大陸非常強調對等。



柯文哲指出，中共對台戰術是“硬的更硬，軟的更軟”，並採兩手策略。民眾黨內有討論大陸明天如何出牌，是否可能開放陸生、陸客及農產品解禁，甚至是不設置前提的開放。



被問到，台灣這方是否應開放。柯文哲說，民進黨高舉太多意識形態，導致政策沒辦法轉彎，他猜民進黨很希望陸客來台解禁，但平常喊反滲透法喊這麼大聲，若大陸突然梭哈不設限，就會換台灣壓力大，他猜“國安會”現在也在開會討論對岸如何出牌。



柯文哲表示，去年11月拜習會後，就可嗅到中美雙方降溫，畢竟現在大陸內部狀況不好，不僅失業率高還有通縮；另一方面，美國也面臨總統大選，去年降溫後，今年4月拜習又電話熱線，中美關係在11月5日美國總統大選後才是新的開始。