高虹安推竹市數位實驗高中　實體與線上併行

新竹市“數位實驗高中”籌備處今天在虎林國中揭牌，市長高虹安等人出席。（照片：新竹市府提供） 中評社新竹4月26日電／新竹市府推動以數位學習方式為主的“數位實驗高中”，籌備處今天在虎林國中揭牌，未來課程將採實體與線上併行，其中線上會結合高中、大學、園區及業界資源，提供適合學生的多元選修與加深學習的數位課程，預計明年9月開學。



台灣民眾黨新竹市長高虹安表示，新竹市是一座匯集頂尖大學、工研院和科技園區的城市，同時擁有悠久豐厚的人文底蘊，有優良的學風跟優秀的學子，市府善用數位優勢，結合各界資源，提供高中生多元選修或加深學習的數位課程，並建立彼此互動合作的機制，翻轉傳統學習。



新竹市府教育處表示，目前數位實驗高中尚未送教育部審查，將由籌備處撰寫實驗教育計劃，預計明年學年度開始招生上課，入學管道將採會考成績，並且第一年為獨立招生，規畫招收3班共48名新生，未來全校3個年級收滿會有144名學生。



教育處指出，未來課程會採實體與線上併行，其中實體課程上課地點已安排在虎林國中，主要教授與普通高中一樣的課程內容，線上則是提供優質大學、國際學校的數位資源，讓學生選修自己能力所及且有興趣的課程。



為了趕在明年上路，除了實體課程地點已決定，也將針對師資廣邀優秀師資人才組成專業教學團隊，教師甄選和招聘作業將依規暫定明年5月進行。



教育處長陳木金表示，新竹市數位實驗高中的課程將採OMO（Online Merge Offline）的主動學習精神，實體課程將以重點解說、學習迷思解惑為主，增進學生學術基礎力，專題製作以學習輔導為主，培養學生的團隊合作力與創造力。