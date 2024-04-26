美國巴以政策在多所高校內引發衝突

中評社北京4月26日電／隨著美國在新一輪巴以衝突中採取的政策引發社會廣泛爭議和不滿，哥倫比亞大學、耶魯大學、布朗大學、普林斯頓大學等十餘所美國高校，在近期發生激烈學生抗議活動，並已有數百人被警方逮捕。



新華社報導，哥倫比亞大學學生17日在校園內設立“聲援加沙營地”，要求校方與從巴以衝突中牟利的基金及公司切斷經濟聯繫，並與支持以色列的學生發生摩擦。警察在18日逮捕了113名學生，校園同時被限制自由出入。哥倫比亞大學校長米諾切·沙菲克22日宣佈允許遠程上課，並繼續與抗議學生進行對話和談判。



相關抗議和逮捕引發社會高度關注，除了有民眾在哥倫比亞大學外持續舉行聲援集會外，已有10餘所美國高校出現類似抗議活動並有更多學生被捕。



22日，40多名耶魯大學學生因參加類似抗議被捕。同一天，120名紐約大學學生被捕，抗議學生要求校方終止與以色列特拉維夫大學合作，關閉紐約大學特拉維夫校區。



24日，南加州大學出現大規模抗議以色列的示威活動，警方逮捕93人。該校宣佈禁止未經授權的訪客進入校園，並取消原定於5月舉行的畢業典禮。同日，得克薩斯大學奧斯汀分校有超過50名學生因參加支持巴勒斯坦的抗議而被捕。



25日凌晨，愛默生學院發生的類似學生抗議活動中有108人被警方逮捕。此外，在田納西州範德堡大學的學生抗議活動也已持續三周以上，3名學生被因此開除。

