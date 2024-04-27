陳耀桂：習馬二會定調未來 台灣面臨抉擇

陳耀桂認為，如果台灣新當局堅持走“蔡英文路線”，有所謂“蔡規賴隨”，繼續不承認、不接受“九二共識”，將錯失共創兩岸和平的機會之窗。（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月27日電（中評社報導組）中共中央總書記習近平4月10日在北京會見中國國民黨前主席馬英九一行並發表重要講話，4月17日上午，中評智庫基金會在香港總部舉辦思想者論壇，重點圍繞“習近平‘習馬會’重要涉台論述解讀”這一主題展開研討，深度解讀習近平總書記講話的重要意涵與影響。中評智庫基金會副執行長、中國評論通訊社常務副總編輯陳耀桂認為，習近平講話充分展現對解決台灣問題的高度自信與耐心；講話充分說明大陸希望以最符合中國整個國家利益的方式，包括兩岸中國人利益的方式來實現統一，不想看到中國人骨肉相殘，那不是中國人的做事方式。



陳耀桂說，習近平講話注重從中華民族的角度論述兩岸關係，這是新形勢下大陸對台工作論述的一個新變化，蘊含新的政治訊息。講話強調中華民族，將進一步促動兩岸各方面的交流對話。習近平講話中談到四個“堅定”，它是這篇講話的核心論述，為兩岸關係的未來定調，為大陸對台工作指出方向。四個“堅定”包括：第一，堅定守護中華民族共同家園。第二，堅定共創中華民族綿長福祉。第三，堅定鑄牢中華民族共同體意識。第四，堅定實現中華民族偉大復興。



陳耀桂認為，“習馬二會”及習近平講話釋出很多重要政治訊息。其中，傳遞給台灣方面的是，大陸堅定推動兩岸關係和平發展，只要不分裂國家，只要認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸同胞完全可以坐下來談；反之，若仍然堅持不接受“九二共識”，雙方將無法對話，僵局將難以打破。傳遞給美國及其他外部勢力的訊息是，“中華民族的命運牢牢掌握在中國人自己手中”，兩岸自己解決問題，堅決反對外部勢力干涉，絕不讓步。

