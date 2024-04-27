李建榮：民共對話的基礎在兩岸政治互信

李建榮（中評社資料圖） 中評社台北4月27日電（作者 李建榮）財團法人海峽交流基金會董事長既非“內閣”成員也非“總統府”編制，但賴清德在上任前所宣布的“國安”團隊卻將此職務與其他特任官、政務官一併宣布，確實創了先例。



把鄭文燦正式與“國安”團隊掛上勾一起召開記者會，應是為了安撫鄭文燦未能更上一層樓擔任“行政院長”、離開“內閣”的失落，進而以此職視為繼續重用、並未脫隊的用意。但賴卻刻意疏忽海基會畢竟是財團法人組織，且有為數不少的民間捐助董事，董事長一職需經過董事會正式選舉產生，未事先與董事們打招呼，海基會也尚未發出臨時董事會的開會通知，但董事們與所有閱聽大眾一樣都從媒體上得知此一人事案，此舉難免會給董事們感覺不受尊重，並被戴上就是“橡皮圖章”的印象。



更何況，根據海基會組織章程規定，該會董事上限高達五十三名，有為數不少捐助的民間企業董事，其中二分之一應由該會之主管機關大陸委員會遴聘，其中應有政府代表十二人，依照慣例都由“行政院”指派相關部會次長出任。而在“內閣”改組時，次長人選一併調整均在部會首長之後。因此從政府內部程序走，應待大陸委員會主委邱垂正520上任後，“行政院”院會通過次長人選後，才會向“行政院長”及“總統”呈報調整的海基會董事人選，以及由海基會呈報改選時程。



此次賴清德提早宣布海基會董事長人選的時間，此一玄機就屬政治層面的考慮，賴清德需要給鄭文燦十足面子，尤其四月十七日首度媒體曝光時，提供人事背景的親賴人士特別強調，海基會董事長一職是“院長級”，這應是賴清德在官邸約見鄭文燦時的一種說法，希望鄭文燦不要拒絕。

