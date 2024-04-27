布林肯訪中　黃介正：為美利益控管台海風險

淡江大學戰略研究所教授黃介正。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月27日電（記者 鄭羿菲）針對美國國務卿布林肯（Antony Blinken）24日赴中國大陸訪問，淡江大學戰略研究所教授黃介正接受中評社訪問表示，就中美關係而言，是中美雙方和緩過程中的一個節點，至少在美國大選前，中美雙方走向緩和的總歸口，但仍無法解決中美間根本性的歧異。這也是美國為了自己的利益，在台海問題上做好風險控管。



黃介正說，美國希望兩岸不會增加風險，除了做對自己有利的風險控管外，當然也會耳提面命要求賴清德要把台海這一碗水端平，不要砸了碗，勢必會有這樣的建議。



美國國務卿布林肯（Antony Blinken）4月24日訪問中國大陸。對此，美國在台協會主席羅森伯格（Laura Rosenberger）曾表示，“台灣議題敏感，尤其需要直接溝通”。



黃介正接受中評社訪問表示，布林肯訪中是從2022年巴厘島“習拜會”，中美雙方達成緩和降溫的過程中的一個節點。2022年中美雙方都要關係緩和、恢復雙邊多層次的交流，但2023年初就碰到氣球事件，一直到2023年舊金山“習拜會”才又對接起來，包括中美防長的通話、習拜視訊、美財長葉倫訪中，然後再到布林肯訪中。



黃介正說，但這個節點不是終結，而是至少在美國今年11月5日總統大選前，中美雙方走向緩和、降低衝突，及減少麻煩的一個總歸口。這個節點無法解決中美之間根本性的歧異，不會因為一次的訪問，就把中美長期以來無法解決的問題都解決掉。

