中評關注：傅崐萁率藍委團訪陸有三大意義

傅崐萁率藍委組團訪問大陸。（傅崐萁辦公室提供） 中評社台北4月27日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁26日率16名藍委組團訪陸，這是自2016年民進黨上台以來，規模最大的一次藍委訪陸團，至少有三大象徵意義。第一，藍委團代表“和陸”新民意。第二，就算民進黨繼續執政，兩岸溝通管道仍在。第三，訪團以區域“立委”為大宗，彰顯兩岸交流日趨受認同，不會給藍委構成選舉壓力。



傅崐萁26日啟動藍委訪陸團，與會成員包括羅明才、陳雪生、鄭天財、徐欣瑩、陳玉珍、鄭正鈐、王鴻薇、林沛祥、廖先翔、張智倫、邱鎮軍、游顥、盧縣一、黃仁、翁曉玲、林倩綺，再算上傅崐萁總共達到17人，將近本屆藍委三分之一，規模浩大。2001年國民黨“立委”曾經組團訪問北京考察三通，有29名藍委與會，但當時尚未改制為單一選區兩票制，“立委”名額尚不算競爭激烈。



這次傅崐萁訪團是繼2001年三通訪團後，規模最大的一次，更是自蔡英文2016年上台，兩岸官方斷絕往來後，人數最多的一次“立委”訪陸團，當中至少有三大象徵意義。



第一，展示台灣“和陸”新民意。2016年民進黨蔡英文政府上台，兩岸陷入冰封，台灣民意更是在民進黨操作下，不斷往“抗中”傾斜。但經過民進黨政府8年的橫衝直撞，陸客、陸生不來，影響台灣經濟，台灣民意開始理性看待兩岸交流的重要性。



更於2024年大選展現民意反轉，國民黨以52席“立委”席次重回“立法院”最大黨，算上台灣民眾黨的8席，反對“抗中”的陣營成為絕對多數，因此此次傅崐萁率領的藍委團，更是象徵台灣“和陸”新民意。

