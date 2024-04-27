伍永益：陸客幾近於無　盼藍委團帶回好消息

台灣觀光導遊協會名譽理事長伍永益。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月27日電（記者 盧誠輝）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁26日下午率領包括他在內共17位藍委啟程訪問大陸，展開為期3天2夜的“兩岸破冰和平發展，振興台灣百工百業”之旅。特別前往送機力挺的台灣觀光導遊協會名譽理事長伍永益接受中評社訪問表示，來台陸客從2015年全盛時期的418.4萬人次，到2023年僅剩19.5萬人次，8年來陸客銳減93.4%，讓台灣的導遊幾乎全都失業。



伍永盛說，更慘的是很多夫妻都同時在當導遊的同業，家裡還有房貸、車貸與子女的學費要繳，生活已經不知道該怎麼過下去。



伍永益指出，馬英九執政時期是陸客來台觀光旅遊的高峰期，2015年更創下418.4萬陸客來台人次的歷史紀錄，占當年總來台觀光旅遊人次1044萬人的4成，但民進黨執政後，來台陸客人數就逐年遞減，2020年到2022年的疫情期間更慘，3年只來了14.3萬人次的陸客，即便疫情過後的2023年，陸客來台人數也僅剩19.5萬人次，8年來陸客銳減93.4%，僅剩2015年全盛時期的4.6%。



他感嘆，現在台灣的觀光旅遊產業真的很慘，幾乎全部的導遊都已經失業，有些有家庭的同業買了房子，但房貸卻繳不出來，買了車子車貸也繳不出來，尤其是家中有小孩的甚至連學費都繳不出來，最可憐的是夫妻都在當導遊的，家裡幾乎斷炊，生活已經不知道該怎麼過下去。



伍永益，銘傳大學觀光學院碩士，曾任“中華民國”觀光導遊協會理事長、中華兩岸領隊交流協會顧問、“中華民國”觀光業理事長交流協會常務理事、台灣國際觀光救援服務協會理事、銘傳大學校友會顧問，現為“中華民國”觀光導遊協會名譽理事長、台北市觀光發展協會監事主席。



伍永益以數據分析近幾年陸客來台變化表示，馬英九執政隔年的2009年，陸客來台人次就從前一年的32.9萬人暴增到97.2萬人，年成長率超過66%；2010年更首次突破百萬人達163.1萬人次，年成率長約41%；2012年則突破2百萬人達258.6萬人次，2014年突破3百萬人達398.7萬人次，2015年更是突破4百萬人達418.4萬人次，是陸客來台人次的最高峰。

