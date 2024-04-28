劉燈鐘語中評：布林肯訪中求穩 中方底氣足

金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月28日電（記者 方敬為）美國國務卿布林肯24日飛抵上海展開為期3天訪中行程，金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘接受中評社訪問表示，這是布林肯任內第二度訪中，時間點有幾個觀察重點，包括國際形勢不穩定，在歐洲、南海、中東動盪之際，以及在賴清德520就職前夕，顯然布林肯此行意在求穩，這也是中國劃出紅線、重申底線的時機。



劉燈鐘提到，尤其美國年底就要總統大選，中國則穩定，相對而言中方的底氣十足。可以發現，這次中國官方接待布林肯的規格釋放出一些耐人尋味的訊號，顯然對於美國的舉措，中國仍然是“聽其言、觀其行”，審慎交涉。中國外交部長王毅26日會見布林肯也提出3個“一以貫之”，因此布林肯此行能否有所收穫，還得看美國後續的態度表現。



劉燈鐘，政治大學“國家發展研究所”法學博士，現任金門大學海洋與邊境管理學系副教授、中華卓越青工總會會長。研究專長包括中國大陸研究、兩岸關係、政黨與選舉、國際治理。



布林肯4月24日到26日展開任內第二度訪中行，26日下午在北京與中國國家主席習近平進行會面。在此之前，布林肯與中國外交部長王毅已經舉行約5個小時的會談，雙方就國際形勢、中美關係等一系列複雜議題交換意見。



對於布林肯二度訪中，劉燈鐘表示，在中美高層互動方面，會晤優於不進行交流，開展對話勝過沉默。因此，布林肯前往中國大陸，就各項國際議題、貿易問題以及中美關係等重要事宜展開溝通，是積極和建設性的舉措。

