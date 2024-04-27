彰化縣府修復中台灣首座天主堂　曾庇護陳菊

彰化縣埔心鄉羅厝天主堂為登錄歷史建築。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化4月27日電（記者 方敬為）彰化縣埔心鄉羅厝天主堂是中台灣首座天主教堂，民進黨“監察院長”陳菊在戒嚴時代曾接受庇護，暫住其中，增添了不少政治色彩。



天主堂建齡逾百年被登錄古蹟保存，但年久失修，建物結構損壞，歷經經費不足、原物料通膨等困難，縣府文化局26日舉行修復工程開工典禮，中國國民黨彰化縣長王惠美宣布，透過各方努力，終於動工修復，未來將活化成文物館，展示建物文物與歷史文獻。



羅厝天主堂於清代光緒年間（1882年）創建，1908年馬守仁神父建立教室，培訓200名以上傳道師，成為天主教中部地區重要據點，教室2000年改為文物館，2002年登錄為彰化縣歷史建築。



王惠美表示，這次透過官方、地方、民間三方協力，共同保存這座歷史建築，總修繕經費共新台幣1476萬元，官方補助1180萬8000元，縣府配合款221萬4000元，天主堂自籌73萬8000元。因建築結構出現承載力不均、木構件受潮腐朽及牆體開裂等問題，嚴重影響建物安全，縣府積極爭取補助，感謝“文化部”的支持，這次修復工程將針對文物館進行修繕，工期300日曆天，預將在2025年2月完工，期待修復完成後，重現埔心羅厝天主堂的歷史及文化之美。



羅厝天主堂保存許多珍貴文物，如第一代天主堂時期的西班牙古鐘“天神鐘”、天主堂古地契、日據時期的西樂隊樂器，以及早期印刷機所印製的各式天主教經文等。建物前後歷經3次改建，從中式建築演變為西式鐘樓設計，2013年被“內政部”列為台灣宗教百景之一。

