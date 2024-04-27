林為洲：兩岸關係不樂觀　藍只能盡力彌補

前藍委林為洲接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月27日電（記者 張穎齊）賴清德5月20日將上任，兩岸關係備受關注。中國國民黨前“立委”林為洲接受中評社訪問表示，他不樂觀看待，因過去蔡英文執政8年，兩岸有比較和諧嗎？6月起禁止台灣人組團赴陸旅遊的命令也沒解除，對於民進黨沒做好的部分，國民黨只能去補強，若民進黨做得好，國民黨又何須冒著被罵訪陸？



林為洲，出生於新竹縣，中央大學中文系學士，3屆新竹縣“立委”，曾任國民黨副秘書長、“立法院”黨團總召、書記長、新竹縣黨部主委、新竹縣副議長、4屆新竹縣議員。曾是民進黨員，也擔任過民進黨新竹縣黨部主委、陳水扁新竹競選總部執行總幹事。



林為洲表示，對於賴清德上任後的兩岸關係，老實講不容樂觀，大家回想一下，過去蔡英文上任也講一些與賴清德差不多的論調，說兩岸要良性溝通等，但民進黨執政8年，兩岸關係有比較和諧嗎？衹有變緊張，大陸軍機繞台也成常態，所以說賴清德上任後會改善嗎？他很懷疑。



林為洲舉例，民進黨出爾反爾，原先說好3月會宣布開放台灣人組團赴陸旅遊，在賴清德當選後，民進黨卻轉彎說6月起禁止，這樣要如何讓對岸信任？讓台灣旅遊業及民眾都對新政府沒信心、不信任，組團對台灣民眾來講，可降低很多費用、旅遊有安全保障，這是政府能導正、做到的，他想問到底有何壞處？赴陸旅遊就會被統戰嗎？



林為洲向中評社說，兩岸之間的觀光交流，應盡量讓兩岸人民方便，政府可以改善，不要懲罰到人民身上。他也呼籲將來的賴政府，對“中華民國憲法”立場要更明確，不要一直去強調“兩國論”，就回到“憲法”上，這是兩岸交流對話的基礎起點，當然民進黨是很難做到啦，民進黨民代、官員都常常不站在“憲法”、“憲政”立場上，對大陸講許多不友善的言論，這是民進黨長期給對岸的印象，要改善不易。



林為洲強調，台灣是大家的，維護安全及民主制度穩定，是每個政黨共同的目標，國民黨之所以要訪陸交流，主要來自於民進黨沒做好，民進黨若都有做好，國民黨就不用冒著被台灣人罵、被民進黨抹紅的情況下去交流。



林為洲說，此次國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁在賴清德520前率藍委訪陸，雖與“立院”會期撞期，但傅希望520前，向對岸釋出台灣民間的聲音，希望對岸對台灣別太嚴厲，有兩岸交流，才會對台灣有好的安全，若惡意螺旋持續上升，那將愈來愈危險、對台灣不好，國民黨會繼續扮演好這樣的角色。