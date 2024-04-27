劉復國：賴如提中華民族　兩岸至少不再惡化

政治大學國際關係研究中心研究員劉復國。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月27日電（記者 鄭羿菲）政治大學國際關係研究中心研究員劉復國接受中評社訪問表示，賴清德520就職演說至少要呼應“中華民族”，兩岸關係才不會繼續走上惡意螺旋，因為這隱喻了兩岸都是一家人。目前賴清德在陸委會、海基會的人事佈局上，反應出朝向兩岸和緩、兩岸和平的方向，台灣社會也期待賴清德在520演說能延續。



賴清德24日宣布，準“陸委會主委”由邱垂正擔任，準“海基會董事長”由鄭文燦擔任。綠營解讀，邱垂正、鄭文燦都是綠營內的兩岸“知中派”、“溫和派”，是賴清德就兩岸關係上釋出善意。



劉復國為英國赫爾大學（The University of Hull）政治學博士，曾任政治大學創新國際學院院長、國際關係研究中心美國與歐洲研究所所長，現為政治大學國際關係研究中心研究員，研究專長包括亞太區域安全、“國家安全”、外交政策、美國東亞戰略。



劉復國接受中評社訪問表示，就國際局勢來說，中美根本性的矛盾短期沒辦法解決，但都走向對話、緩和雙方緊張情勢，美國國務卿布林肯、美財長葉倫相繼訪中，主要傳達的就是這樣的訊息。對照給台灣的訊號就是兩岸之間的矛盾短期沒辦法解決，但一定要想辦法能相互對話，朝向和緩、和平的方向發展。



劉復國說，在賴清德520的兩岸人事布局上，有反應出這樣的傾向，邱垂正、鄭文燦對兩岸事務都相當嫻熟，雖然鄭文燦在擔任“行政院副院長”期間，沒有在兩岸事務上著墨，但鄭文燦之前在有關兩岸方面，都有相當多深入的政策。



劉復國話鋒一轉地說，不過，當前兩岸關係，不是因為哪個人能不能幹就能改變，若整體兩岸政策沒有改變，兩岸的僵局就不會緩解，任何人都很難去左右。他舉例說，兩岸政策有否改變，可以觀察賴清德520演說會如何架構出兩岸政策的大方向，甚至是“禁團令”後續是否解除等。

