迎神十七航天員　東風著陸場完成最後一次演練

中評社北京4月26日電／東風著陸場26日下午按照全系統、全狀態、全流程組織完成神舟十七號搜救回收任務最後一次全系統綜合演練，全面模擬空中搜救、地面處置以及測量、通信等設備技術狀態和工作流程。



新華社報導，“全系統綜合演練旨在進一步檢驗著陸場系統搜救回收任務組織能力、指揮能力以及綜合保障能力。”酒泉衞星發射中心徐鵬說，目前，各搜救分隊和設備狀態良好，人員準備就緒，靜待神舟十七號乘組平安返航。



4月26日5時04分，神舟十八號航天員乘組入駐“天宮”。根據計劃，神舟十七號航天員乘組在與神舟十八號航天員乘組完成在軌輪換後，于4月30日返回東風著陸場。



這是東風著陸場第六次執行載人飛船返回搜索和航天員救援任務。



“本次返回最大的特點就是常態化，常態化看似狀態變化不大，但絕不是簡單重復，比如環境嚴苛導致搜救裝備故障率高、野外訓練演練容易出現安全事故等，要求我們保持從零開始的心態，精心準備、精心組織、精心實施任務。”酒泉衞星發射中心卞韓城說。



為應對著陸場複雜地形地貌、多變氣象條件可能造成的不利影響，航天搜救隊對東風著陸場周邊所有地形進行了勘察，全面摸清了著陸場地形地貌。同時，航天搜救隊地面分隊還配備了多種型號無人機，與地面分隊現有的蟒式全地形車、水下機器人等設備形成聯合搜救設備體系，全面梳理方案預案，確保搜索救援的可靠性。



“在返回艙成功著陸東風著陸場後，空中和地面分隊將第一時間趕赴現場，開啟艙門，抬送航天員出艙……”酒泉衞星發射中心李林哲說，為有效應對返回過程中的突發情況，搜救隊員訓練要素更加全面，操作環節更加精細，確保出艙時機、艙外適應、轉運護送等工作嚴謹科學、萬無一失。



據瞭解，這次任務飛船採用5圈快速返回方案，經歷制動離軌、自由滑行、再入大氣層、開傘著陸等4個階段，整個返回著陸過程用時約50分鐘。