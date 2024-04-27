陳昭姿：賴清德立場恐變　不敢期待會赦扁

民眾黨“立委”陳昭姿接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月27日電（記者 張穎齊）賴清德即將在5月20日上任，曾為深綠、獨派出身的台灣民眾黨“立委”陳昭姿接受中評社訪問表示，賴清德與陳水扁雖都是少數執政，但陳水扁面對很多事，立場都一致，可是賴清德可能會變，比如賴過去都主張清廉，而民進黨執政下許多官員出現爭議，以及賴曾主張特赦陳水扁，520後是否真的做到？她不敢期待。



陳昭姿，出生於台北市，台灣大學藥學系學士，民眾黨不分區“立委”，代理孕母解禁推動者。曾任陳水扁民間醫療小組發言人、台灣北社社長、“一邊一國行動黨”發言人、藥害救濟基金會董事長、台灣大學醫學院附設醫院藥師、和信治癌中心醫院藥劑科主任等。與柯文哲、陳水扁交情甚篤。



陳昭姿表示，賴清德一直以來主張要清廉，但民進黨執政下各官員到底有無一致？有些新“閣員”過去表現是否也有爭議？她不批判賴清德對台灣的立場，但要檢驗過去承諾過人民什麼，卻言行不一？比如民進黨曾說萊克多巴胺的美牛有毒，為何萊豬卻不毒？這都沒解釋清楚。



陳昭姿說，另外賴清德2019年3月18日登記民進黨內“總統”初選時，曾強調特赦陳水扁是他從當台南市長開始、一直到當“行政院長”備詢時，都這麼主張。520後是否赦扁？這是賴清德的職權，但是否真的會做到？她不敢賦予期待，賴可能因角色立場而改變。陳水扁因政治事件被關了6年多2231天，衹有民眾黨主席柯文哲說會面對問題、處理問題。



陳昭姿向中評社坦言，她雖然也曾是獨派的一分子，但她不能理解，蔡英文完全執政8年，最容易推動任何事，卻沒赦扁，而過去的賴清德也有這樣的主張，民進黨曾一度有許多人聯合主張過，不過陳水扁已告訴過她，別擔心、別掛念此事。

