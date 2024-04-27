顧立雄任防長　郭育仁：因美對台軍改壓力大

郭育仁。（中評社 資料照） 中評社台北4月27日電（記者 黃筱筠）中山大學亞太區域研究所所長、“國策院”副院長郭育仁接受中評社訪問表示，這次“國安”人事佈局有一部分是要進行改革，文人“防長”顧立雄就是要做大幅度“國防”改革。以前認為慢慢改，但是在俄烏戰爭發生，美方給台灣的壓力越來越大，所以才會有顧立雄的人事任命，顧行不行，美方很清楚。



他表示，賴清德“國安”人事任用文人“部長”顧立雄就是要做大幅度“國防”改革。在俄烏戰爭發生，以及美國前眾議院議長佩洛西訪台之後，大陸對台進行圍台軍演等等動作，台灣“國防”改革還要慢慢來，美國與執政黨都無法接受。以前慢慢改可用軍系“部長”，大家沒意見，但是現在沒辦法慢慢改。



郭育仁，1973年生，美國南加州大學政治學博士。現為中山大學亞太區域研究所所長、“國策院”副院長長、陸委會諮詢委員。研究專長：美日關係與軍事同盟、日本國防政策與國防工業、印太安全議題、兩岸關係。



郭育仁接受中評社時表示，以前就提過台灣要分成東西南北四個戰區，要取代現在的三軍軍種軍團制。以前三軍都是金字塔型權力結構，任命的“國防部長”、參謀總長、執行官等都非常重要，但顧立雄的任命，除了穩定性、持續性，還要維持對美溝通，最重要是易對“國軍”改革，要打破三軍平衡。



郭育仁指出，陸海空三軍種還是會在，但是編制會改變，以前是三種軍種各行其事，現在台灣是軍團制，平常建軍訓練都陸海空各玩各的，這非常不好，一但戰爭無法整合。現狀不能改，是因三軍都有各自傳統，所以賴清德才找不是軍中系統的人。



他認為，文人“部長”也要有幾個特質，第一，本身不能有問題，像是論文抄襲、婚外情等；第二，要與和美方有順暢溝通的經驗；第三，對軍方有一定瞭解；第四，對解放軍有所瞭解。顧立雄擔任過“國安會秘書長”知道東西夠多，對台灣軍方瞭解，過去也非常重視這方面，只要本身沒有論文抄襲，沒有婚外情，接著就是進入軍中改革。

