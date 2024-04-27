鈕則勳語中評：賴“內閣”有1亮點3問題

中國文化大學廣告系主任鈕則勳接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月27日電（記者 張穎齊）賴清德將於5月20日上任，目前已公布了6波新“內閣閣員”名單。中國文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳接受中評社訪問分析，賴清德新“內閣”有1個亮點及3個不亮的問題，其中財經“內閣”有行銷亮點，是業界專業人士、政黨屬性不明顯；但3個問題包括正副“閣揆”不亮眼、民進黨派系擺不平、多數親信“內閣”換湯不換藥。抗中意識仍強，難讓兩岸春暖花開。



鈕則勳，出生於台北市，鈕祜祿氏，滿族，政治大學政治學博士，學術專長為政治公關、政府公關、競選廣告等項目，過去曾出版多本公關、廣告與人際溝通專書。



鈕則勳接受中評社訪問時表示，賴清德的財經“內閣”是有行銷亮點，“閣員”不弱，準“經濟部長”郭智輝是崇越集團董事長，郭在業界是有輩分與專業，從事半導體、環保、光電、綠能等，這張牌滿亮眼；還有準“數位發展部長”黃彥男，也是“中研院”資通安全專題中心執行長，有資安專業，民眾現在最大關心詐騙問題，數位部本來打詐強度有限，如今藉由專業人士去補強；準“金管會主委”彭金隆是政大商學院副院長。這些財經“內閣”的政黨屬性沒有特別明顯，比較特殊，足見賴想建立拚經濟、做實事的印象。



但對於準“閣揆”卓榮泰、準副“閣揆”鄭麗君，鈕則勳直言，2人的政治魅力都不夠，這會影響到整個政治量能，因卓、鄭不亮眼，財經“內閣”雖出色，卻也不敢亮眼到“功高震主”，會有所受限。



鈕則勳點出，派系擺不平，準“外交部長”林佳龍、準海基會董事長鄭文燦顯然原本是沒被安排到顯著的位置上，林佳龍是因為“正國會”派系抗議得很兇才拿到“外長”的，鄭文燦則是形同被發配邊疆，即便鄭文燦掌海基會，但民進黨執政8年來，兩岸根本無法有所互動，海基會還是被限制，鄭文燦其實心裡也一定不是滋味，原本是接班的“阿哥”，可是可以看到，賴對林、鄭的不信任，甚至是2028的威脅，賴這樣的人事安排，某種程度對這2人的敲打，現在是賴家天下、賴說得算，林、鄭也逃不出賴的五指山，林、鄭這樣的位置也難累積自己的政治量能和魅力，一樣被侷限，就讓這2人2028挑戰賴的機會降低。

