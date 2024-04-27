快評：當著布林肯的面重申台灣問題嚴正立場

中評社快評/4月26日上午，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同美國國務卿布林肯舉行會談，台灣問題是重要議題之一。



王毅當著布林肯的面重申了中方在台灣問題上的態度、立場和要求，提醒美國處理好台灣問題對中美關係的重要性。王毅強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方要求美方不折不扣恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，不得以任何方式向“台獨”分裂勢力發出錯誤信號，切實兌現拜登總統不支持“台獨”、不支持“兩個中國”“一中一台”、不將台灣作為工具遏制中國等承諾，停止武裝台灣，支持中國和平統一。



王毅說，當前，中美關係總體止跌企穩，但負面因素仍在上升積聚。這裏指的負面因素，顯然包括美國繼續在台灣問題上干涉中國內政，繼續在台灣問題上說一套做一套，這不只是台海的風險源，也是中美關係的風險點。對此，布林肯表示，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，美方繼續奉行一個中國政策，不支持“台獨”。



當天（4月26日）下午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見布林肯時也指出，中美建交45年來兩國關係風風雨雨的重要啟示之一是，兩國“應該言必信、行必果，而不是說一套、做一套”。這裏的“說一套、做一套”，顯然是指美方在處理許多重要問題上的所作所為，在涉台問題上尤為明顯，言行分裂已行之有年，甚至越來越嚴重。中方再次嚴肅指出，意有所指，相信美方也心知肚明。