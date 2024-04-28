書評：用學術話語解構“中國港口威脅論”

中評社北京4月28日電（作者 王鍵）港口是基礎設施的一部分，但其戰略意義遠遠超越一般的基礎設施，港口經濟及海洋經濟的發展在任何國家發展戰略中都具有不可或缺的戰略意義。自“一帶一路”倡議提出以來，美西方不斷抹黑中國“海上絲綢之路”港口合作，“殖民主義論”“軍事基地論”“債務陷阱論”甚囂塵上；從特朗普到拜登，美國發起“藍點網絡計劃”自立項目標準，提出“重建美好世界”倡議、牽頭“全球基礎設施與投資夥伴關係”與中國展開在發展中國家的港口項目競爭；美國不僅疏離與中國的港航合作，同時施壓盟友夥伴干擾中國企業在發達國家的港口投資。港口，正在與不斷加劇的大國博弈態勢共振。



至此，中國戰略界和學界需要回答，海外港口合作到底是商業的還是戰略的，如果它關乎戰略競爭，那麼它的戰略價值體現在哪裡？為什麼美西方將“海絲”港口合作抹黑為“異類”？難道海外港口合作是中國所獨有的嗎？上述一連串的問題，是中國學者構建“海絲”港口合作理論邏輯和實踐邏輯不得不解決的問題，恐怕衹有對這些問題有些思考和認識，才能更好地應對和解構美西方對“海絲”港口合作的炒作、詆毀。



驀然回首、開霧睹天，品讀中國現代國際關係研究院海洋戰略研究所副所長王旭教授的新著《日本海外港口開發戰略研究》，有豁然開朗之感。她雖然寫的是“他山之石”，但作為最早關注日本海外港口開發戰略的學者，本書不僅填補了國內對該問題研究的薄弱環節，更因日本相關實踐與中國“海絲”港口合作互為鏡像，且書中就港口研究搭建了國際關係視域下的分析框架，使本書具備較高的理論價值以及鮮明的時代特色和現實意義。



作者敏銳意識到港口的戰略屬性。卷首開宗明義：在國際貿易中，海運占比90%，如果說海洋是全球互聯互通的高速公路，那麼港口就是這一高速公路的入口和加油站。港口具有國際性、連通性、集散性，國內港口與海外港口自然而然地連點成線、成網，串起一國的國際經濟和權力關係網絡，這使港口與生俱來就不只是商業或技術議題，而是國家戰略問題。

